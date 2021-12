Azteca Esports se corona como el mejor medio en los esports

Este año ha estado lleno de sorpresas en el mundo de los esports y es por eso que Esports Reunion Awards de la mano con Estelarbet, lanzaron los premios a lo mejor de lo mejor en diferentes áreas de los deportes electrónicos.

No solo se tocaron temas en el mundo de los deportes electrónicos, sino que también hubo pláticas sobre criptomonedas y pláticas con fundadores de equipos y personajes muy sonadas en el medio.

Esports Reunion 2021 Estelarbet // Cuarta edición

Categorías dentro del evento

Mejor Liga

Nominados: Liga Latinoaméricana, LPG, Free Fire League, Superliga, University Esports y Valorant Challengers.

Ganador: Liga Latinoaméricana (LLA)

Mejor Equipo de Esports

Nominados: Giant, Mad Lions, Infinity Esports, Kru Esports, 9Z y Beastcoast.

Ganado: Infinity Esports

Equipo revelación

Nominados: Estral esports, Team AZE, UCAM, Globant Emerald, Genesis y Ebro Gaming.

Ganador: Genesis esports

Mejor medio de comunicación

Nominados: ESPM, Codigo Esports, ETC, Via X Esports, Azteca Esports y The Esports Journal.

Ganador Azteca Esports

Proyecto promesa 2022

Nominado: Garra, 19 esports, Movistar Optix, Veridic, UALA y Team Heretics.

Ganador: Team Heretics

Mejor plataforma de torneos

Nominados: Ween, Arena GG, Torneum, GGTech enterteiment, Godtier y Liga Mexicana de Videojuegos.

Ganador: Godtier

La premiación se llevó a cabo el 22 de diciembre a través de YouTube en la red oficial de Esports Reunion, en la parte superior te dejamos el video completo para que puedas ver las premiaciones y descubras mucho más sobre los deportes electrónicos y lo que se viene el siguiente año.

Un agradecimiento especial a toda la comunidad de Azteca Esports, porque sin ustedes no hubiéramos ganado la premoción, nos esforzamos cada día para traerles el mejor contenido en el ámbito gamer, cada transmisión, cada posteo y cada video es totalmente dedicado para todos ustedes, gracias por ser la mejor comunidad del mundo y por parte de Aze les desamaos una feliz navidad y año nuevo.