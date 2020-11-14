Among Us: el rey de los videojuegos del mes de octubre

La poopularidad del título de InnerSloth sigue en aumento y en el mes de octubre fue el videojuego más descargado en todo el mundo de acuerdo con la compañía dedicada al análisis Sensor Tower.

Con el país de India a la cabeza representando el 15% de las descargas totales, le sigue con el 11.6% Estados unidos de un total de 74,8 millones de veces descargadas en todo el mundo, siendo el videojuego más descargado en las dos tiendas Google Play Store y App Store de Apple.

Parece que la incansable búsqueda por encontrar a los impostores de la nave sigue creciendo cada vez más y Among Us se posiciona como el "Rey" de los videojuegos móviles.

Encuentren al impostor

Among Us es un videojuego modo fiesta multijugador en línea desarrollado por InnerSloth y lanzado el 15 de junio de 2018. El juego tiene un grupo de jugadores a bordo de una nave espacial, cada uno de los cuales asume uno de los dos roles, la mayoría son compañeros de tripulación y al menos uno es impostor.