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Among Us: el rey de los videojuegos del mes de octubre

Among Us se convirtió en el juego más descargado en todo el mundo y la búsqueda por los impostores sigue en los gustos de la comunidad del gaming.

Among Us
|Among Us

Escrito por: Azteca Deportes

La poopularidad del título de InnerSloth sigue en aumento y en el mes de octubre fue el videojuego más descargado en todo el mundo de acuerdo con la compañía dedicada al análisis Sensor Tower.

Con el país de India a la cabeza representando el 15% de las descargas totales, le sigue con el 11.6% Estados unidos de un total de 74,8 millones de veces descargadas en todo el mundo, siendo el videojuego más descargado en las dos tiendas Google Play Store y App Store de Apple.

Parece que la incansable búsqueda por encontrar a los impostores de la nave sigue creciendo cada vez más y Among Us se posiciona como el "Rey" de los videojuegos móviles.

Encuentren al impostor

Among Us es un videojuego modo fiesta multijugador en línea desarrollado por InnerSloth y lanzado el 15 de junio de 2018. El juego tiene un grupo de jugadores a bordo de una nave espacial, cada uno de los cuales asume uno de los dos roles, la mayoría son compañeros de tripulación y al menos uno es impostor.

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