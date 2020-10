Among us se corona como el videojuego más retransmitido en 2020 sobre Fall Guys

Among us ha superado al título Fall Guys, videojuego más importante del verano de 2020, luego de que un informe del tercer trimestre de “Nepalaya Esports” donde se revela que Among us se convirtió en el juego de video con más streamings en todas las plataformas digitales.

Pese al gran impacto de Fall Guys, parece que los fanáticos del mundo gaming ahora voltearon a ver al popular juego multijugador desarrollado por InnerSloth, lo más sorprendente es que el juego ni siquiera se lanzó este año, si no en junio de 2018 y luego de ser descubierto, el título se viralizó y permaneció en el gusto de los jugadores.

Descubramos juntos al impostor de nuestra nave

El juego tiene un grupo de jugadores a bordo de una nave espacial, cada uno de los cuales asume uno de los dos roles, la mayoría son compañeros de tripulación y al menos uno es impostor.