El equipo Rocket regresará a Pokémon Go y habrá la oportunidad de capturar un Celebi Shani

Con motivo de la nueva prodicción cinematográfica Pokémon: Los secretos de la selva, Pokémon Go anunció que los villanos favoritos de la saga, Jessie y James mejor conocidos por formar parte del quipo Rocket regresarán al popular videojuego para celulares.

El evento dará inicio a partir del lunes 14 de diciembre de 2020 para celebrar el estreno de la película, donde podrás encontrar a un Celebi Shani con una variación de color a lo que estamos acostumbrados, para lograrlo deberás completar con la invetigación especial que el videojuego disponga.

Detalles del evento Pokémon: Los secretos de la selva.

Una historia de investigación especial inspirada en la película estará disponible por un tiempo limitado. Completa esta línea de investigación para encontrarte con Celebi variocolor. En una curiosa vuelta de tuerca, en vez del Profesor Willow, serán Jessie y James quienes te guíen en esta historia de investigación especial.

Jessie y James estarán de regreso en su globo con forma de Meowth por un tiempo limitado. Parece que han recibido del Team GO Rocket unos Pokémon oscuros distintos a los de la última vez que la pareja apareció en el mundo de Pokémon GO.

Habrán artículos de avatar inspirados en los conjuntos que Jessie y James visten en la película Pokémon Los secretos de la selva, los cuales serñan totalmente gratis y los podrás adquirir en la tienda de moda del juego.

"Nos complace anunciar que la nueva película Pokémon Los secretos de la selva llegará muy pronto. Para celebrar su inminente estreno, Jessie y James volverán a Pokémon GO a partir del lunes 14 de diciembre de 2020, y, además, podrás encontrarte con Celebi variocolor si completas la investigación especial que estará disponible por un tiempo limitado". Escribió Pokémon en su comunicado.