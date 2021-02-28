La celebración de Kanto terminará con el “Día de Incursión” para Pokémon Go

Atentos entrenadores Pokémon Go mañana 28 de febrero de 11:00 am y hasta las 2:00 pm tendremos el cierre de la celebración con incursiones legendarias donde tendremos la oportunidad de obtener a las míticas aves: Articuno, Moltres y Zapdos.

Para ello tendremos la oportunidad de conseguir hasta 5 pases de incursión al interactuar con gimnasios y al terminar incursiones (si conservaste el pase gratuito del día sábado, tendrás hasta 6 pases de incursión). Te recomendamos usar cubre bocas, gel, careta y guardar tu sana distancia si sales a gimnasios o si prefieres jugar desde casa, se encuentra disponible en la tienda un paquete totalmente gratuito que te da 3 pases de inclusión remota para poder hacer incursiones con tus amigos a distancia.

Así que no hay pretextos para lograr capturar a las aves legendarias de la región de Kanto y registrarlas en tu Pokédex si aún no lo has hecho.

Giovanni regresa a Pokémon Go.

Por otro lado, tendremos el regreso de Giovanni y este no vendrá solo ya que ahora contará con un nuevo legendario oscuro entre sus filas, Niantic nos ha informado que Articuno oscuro será el nuevo Pokémon legendario que acompañará al líder del Team Rocket y que podremos obtener al derrotarlo.

Además, un beneficio adicional que tendremos durante estas horas del evento es que podremos quitar a nuestros Pokémon oscuros el ataque “Frustración” con una “MT de Ataque Cargado”. Esto es muy importante ya que solo en eventos o días en especial se puede hacer esta acción, así que si tienes algunos Pokémon oscuros con buenos IV te recomendamos no dejar pasar esta gran oportunidad.

Aunque la celebración de la región de Kanto esté por terminar, si compraste el ticket del Go Tour de Kanto aún tendrás tiempo para terminar las extensas misiones y poder obtener la maravillosa recompensa: Mew “Shiny” así que no te desesperes y continua con tus misiones sin preocupación.