Cómo convertirte en un entrenador de Pokémon GO

La empresa desarrolladora Niantic Labs del famoso videojuego Pokémon Go anunció que seleccionará a 8 jugadores afortunados que participen en una nueva dinámica por primera vez en la historia de la saga. “Hoy, nos complace anunciar que pronto podrán tener esa experiencia en Pokémon GO, ¡y podrían convertirse en uno de los nuevos personajes de Entrenadores del juego!” escribió el equipo de Pokémon Go en su comunicado.

El 25 aniversario de la saga de Pokémon está por celebrarse y los desarrolladores del juego propusieron una actividad muy interesante para los fanáticos del título. Para el evento de Pokémon Go Tour: Kanto aparecerán dentro del juego personajes de entrenadores tal como la harías en los NPC, además de combatir contra estos entrenadores donde podrás encontrar un boleto para el evento, con el propósito de recrear las experiencias de juego originales de Pokémon Rojo y Pokémon Verde.

Cómo convertirte en el próximo entrenador dentro del videojuego.

Para entrar al concurso deberás publicar tu participación con los siguientes elementos en Twitter.

1. Una captura de pantalla de su perfil de Entrenador que incluya su nombre de Entrenador y muestre el atuendo de su avatar.

2. Una lista de tres Pokémon que conformarían su equipo. Estos Pokémon deben estar entre los originalmente descubiertos en la región de Kanto y no pueden incluir a Ditto ni a ningún Pokémon Legendario o Singular.

3. Integrar el hashtag #PokemonGOTourContest.

No esperes más ya que tienes que hacerlo antes del martes 12 de enero de 2021 a la 1:59 CST.

Los criterios a juzgar por parte del equipo de Pokémon Go son: La creatividad del atuando del avatar, el tema general del tipo de entrenador que eres (ipo agua fluido y poderoso) y la composición del equipo.

“Recuerden, Entrenadores, ¡no es necesario tener un equipo de Pokémon fuertes para ganar el #PokemonGOTourContest! ¡Buscamos Entrenadores con temas fuertes y los juzgaremos por la creatividad y la originalidad!” Publicó Pokémon en su cuenta de Twitter.