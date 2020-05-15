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Fútbol

La liga de Clash Royale de la región oeste empieza el 23 de este mes

Clash Royale anunció la fecha de inicio de su torneo del oeste. Se espera que este se realice vía online debido a la pandemia de COVID-19.

Clash Royale League
|Clash Royale Esports

Escrito por: Pato "Zanxter" Villarreal

Supercell anunció hoy en su twitter de Clash Royale Esports que su liga del oeste empieza el 23 de este mes.

El torneo estaba programado para jugarse en marzo, pero el tema de la pandemia no los dejo por obvias razones. Supercell menciono que este no fue el único motivo, otra de las razones fue que OGN América, su antiguo socio, decidió partir caminos con ellos.

No publicaron muchos detalles al respecto pero esto fue obviamente un golpe fuerte para su liga ya que tuvieron que replantear toda la organización del torneo, anunció Supercell ya que fue algo de “último minuto”.

Con esto, Supercell mostro interés en buscar nuevos socios para para apoyarlos con la liga. Fuera de esto no se ha anunciado algo más detallado.

El torneo se debería jugar online, aun no anuncian premios ni fases del mismo, aunque su liga del este tuvo un premio de $75,000 USD. En estos días deberían estar publicándolo.

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