La liga de Clash Royale de la región oeste empieza el 23 de este mes

Supercell anunció hoy en su twitter de Clash Royale Esports que su liga del oeste empieza el 23 de este mes.

GET READY FOR SOME #CRLWEST ACTION! ⚔



New LEGENDS will RISE starting MAY 23! 🏆 pic.twitter.com/1KRR67Trhw — Clash Royale Esports (@EsportsRoyaleEN) May 15, 2020

El torneo estaba programado para jugarse en marzo, pero el tema de la pandemia no los dejo por obvias razones. Supercell menciono que este no fue el único motivo, otra de las razones fue que OGN América, su antiguo socio, decidió partir caminos con ellos.

No publicaron muchos detalles al respecto pero esto fue obviamente un golpe fuerte para su liga ya que tuvieron que replantear toda la organización del torneo, anunció Supercell ya que fue algo de “último minuto”.

Con esto, Supercell mostro interés en buscar nuevos socios para para apoyarlos con la liga. Fuera de esto no se ha anunciado algo más detallado.

El torneo se debería jugar online, aun no anuncian premios ni fases del mismo, aunque su liga del este tuvo un premio de $75,000 USD. En estos días deberían estar publicándolo.

