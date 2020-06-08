Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

La transmisión del Pokémon Players Cup

Habrá una rotación en los horarios para transmitir las competiciones del Pokémon Players Cup.

Pokémon Players Cup
|Pokémon

Escrito por: Azteca Deportes

Luego de dar por iniciado el Pokémon Players Cup, Torneo digital que inició desde principios del mes de junio con el propósito principal de conseguir a los participantes más importantes de las regiones de: Norteamérica, Europa, Oceanía y América Latina.

Aunado a la puesta en marcha del torneo, los organizadores enviaron un comunicado vía twitter donde se presenta el calendario de las diferentes fechas de transmisión de las todas competiciones hasta el mes de agosto.

Las transmisiones se transmitirán por la página web pokemon.com, además de los canales oficiales de Twitch y Youtube del la empresa. Donde una serie de expertos de los juegos de pokémon serán los comentaristas de las transmisiones de todas la competencias que pertenecen a este prestigioso evento competitivo online como:

Comentaristas de VG: Aaron Zheng, Rosemary Kelly, Adam Dorricott, Lou Cromie.

Comentaristas de JCC Pokémon: Josue Rojano, Kyle Sabelhaus, Kenny Wisdom, Jeremy Jallen.

Comentaristas del torneo Pokkén: Michael "H2" Graf, Evan "WonderChef" Hashimoto, Brendan "Burnside" Hansen.

calendario
|Pokémon

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP