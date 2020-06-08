La transmisión del Pokémon Players Cup

Luego de dar por iniciado el Pokémon Players Cup, Torneo digital que inició desde principios del mes de junio con el propósito principal de conseguir a los participantes más importantes de las regiones de: Norteamérica, Europa, Oceanía y América Latina.

Aunado a la puesta en marcha del torneo, los organizadores enviaron un comunicado vía twitter donde se presenta el calendario de las diferentes fechas de transmisión de las todas competiciones hasta el mes de agosto.

Attention, Trainers! The schedule for the Pokémon Players Cup TCG Invitational stream has been updated: https://t.co/wxpI0geCNV — Play Pokémon (@playpokemon) June 4, 2020

Las transmisiones se transmitirán por la página web pokemon.com, además de los canales oficiales de Twitch y Youtube del la empresa. Donde una serie de expertos de los juegos de pokémon serán los comentaristas de las transmisiones de todas la competencias que pertenecen a este prestigioso evento competitivo online como:

Comentaristas de VG: Aaron Zheng, Rosemary Kelly, Adam Dorricott, Lou Cromie.

Comentaristas de JCC Pokémon: Josue Rojano, Kyle Sabelhaus, Kenny Wisdom, Jeremy Jallen.

Comentaristas del torneo Pokkén: Michael "H2" Graf, Evan "WonderChef" Hashimoto, Brendan "Burnside" Hansen.