¡Nostalgia al máximo, nuevo Pokémon Snap para Nintendo Switch!

Ciudad de México. – Pokémon existe desde hace muchos años en nuestras vidas, desde su aparición en la TV hasta sus videojuegos, cartas etc. Por lo que la nostalgia siempre va a estar presente para los que lo seguimos desde que éramos unos niños siempre que anuncien nuevos títulos.

Esta vez, anunciaron el nuevo Pokémon Snap, icónico juego de N64 en donde el objetivo era capturar fotografías de algunos de los pokémons en su hábitat natural, las cuales puedes ir almacenando en tu álbum y poco a poco ir completando todas las que te pide el objetivo del juego.

That’s right, Trainers—#PokemonSnapIsBack! #NewPokemonSnap is an all-new adventure inspired by the classic Nintendo 64 game.



Grab your camera, and get ready to photograph Pokémon while exploring beautiful islands on Nintendo Switch! https://t.co/7lqjl7saf0 pic.twitter.com/p6oJgmwZ8d — Pokémon (@Pokemon) June 17, 2020

Pokémon Snap llenó nuestras vidas de entretenimiento y felicidad en su momento y ahora después de varias consolas sin su edición de Pokémon Snap, lo traerán de vuelta para Switch haciéndole un remake que los fans han estado pidiendo por casi 20 años.

Esta vez Pokémon viene de la mano de Bandai Namco para convertir esto en realidad. Aun no se han revelado todos los detalles, no sabemos mucho del juego en cuanto a que si las fotos serán grabadas en tu “Photodex” o no etc. Ni siquiera la fecha de lanzamiento, pero por lo menos ¡Ya sabemos que es un hecho! Esperemos más detalles en los próximos meses.

