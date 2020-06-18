Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

¡Nostalgia al máximo, nuevo Pokémon Snap para Nintendo Switch!

El famoso juego de N64 estará de vuelta para la consola de Nintendo Switch. Este será un remake luego de casi 20 años después de su lanzamiento.

Pokémon Snap
|Pokémon Snap

Escrito por: Pato "Zanxter" Villarreal

Ciudad de México. – Pokémon existe desde hace muchos años en nuestras vidas, desde su aparición en la TV hasta sus videojuegos, cartas etc. Por lo que la nostalgia siempre va a estar presente para los que lo seguimos desde que éramos unos niños siempre que anuncien nuevos títulos.

Esta vez, anunciaron el nuevo Pokémon Snap, icónico juego de N64 en donde el objetivo era capturar fotografías de algunos de los pokémons en su hábitat natural, las cuales puedes ir almacenando en tu álbum y poco a poco ir completando todas las que te pide el objetivo del juego.

Pokémon Snap llenó nuestras vidas de entretenimiento y felicidad en su momento y ahora después de varias consolas sin su edición de Pokémon Snap, lo traerán de vuelta para Switch haciéndole un remake que los fans han estado pidiendo por casi 20 años.

Esta vez Pokémon viene de la mano de Bandai Namco para convertir esto en realidad. Aun no se han revelado todos los detalles, no sabemos mucho del juego en cuanto a que si las fotos serán grabadas en tu “Photodex” o no etc. Ni siquiera la fecha de lanzamiento, pero por lo menos ¡Ya sabemos que es un hecho! Esperemos más detalles en los próximos meses.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP