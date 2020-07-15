Magic Esports anunció sus planes para 2020-21

Si bien la pandemia mundial ha cerrado las vías tradicionales para la magia de mesa competitiva, es importante enfatizar que las estructuras que estamos anunciando hoy están diseñadas para abordar los desafíos actuales que todos enfrentamos y continuarán evolucionando.

Today we're excited to share two announcements!

The first is our plans for the 2020-2021 season of events.https://t.co/Rz6AP5nciw pic.twitter.com/Ssu3ETxoZo — Magic Esports (@MagicEsports) July 14, 2020

Magic Esports compartió la información sobre sus planes de torneos en las próximas temporadas de 2020-2021, además de la descripción de las estructura del Magic Pro League y el Magic Rival League y el camino para unirse a ellos.

Dentro de los planes de para 2020 de Magic Esports se hizo la presentación del Zendikar Ricing Split de otoño, dejando en claro que hasta que no se regrese a la normalidad por la pandemia el torneo se jugará totalmente en línea enfocado en el juego MTG Arena.

El Zendikar Rising Split culmina con el Zendikar Rising Championship. Los jugadores de primer nivel de cada fin de semana clasificatorio se unen a MPL y Rivals League en un enfrentamiento de dos días por $ 250,000 en premios. Los retadores de más alto nivel reciben una invitación para el Runt Gauntlet de postemporada y la oportunidad de unirse a la MPL o la Rivals League.

Por: Raúl Núñez