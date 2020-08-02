Esto vendrá en el Parche 10.16 de Teamfight Tactics
Riot Games reveló las mejoras para la nueva actualización del TFT.
El videojuego de estrategia por rondas en el que se enfrentan 7 participantes en una competencia por crear un poderoso equipo que peleará y así poder ganar las partidas manteniéndose con vida hasta el final, TFT informó los mejoramientos y actualizaciones que se tendrá en el juego en el próximo parche 10.16, que está a punto de ser lanzado.
En el comunicado, Stephen “Mortdog” Mortimer Diseñador principal del juego describió todos y cada uno de las cosas que les espera a los jugadores de Teamfight Tactic tras el parche.
En el parche 10.16 se tiene concentrada la parte de persecución de los personajes de tres estrellas y rasgos completados, con el fin de buscar una estabilidad entre los campeones y elementos individuales.
Star Cluster será reemplazado por un nuevo Galaxy, Salvaje World; una Galaxia única, la cual divide todos los artículos terminados en componentes cuando se venden a los personajes, incluyendo a aquellos campeones que tengan artículos en el carrusel y el Kayn.
Los ajustes que mencionó Mortdog pueden variar cuando el patch sea totalmente lanzado, pero las especificaciones que mandaron a primera instancia son las siguientes:
Rasgos de Chase: Rebelde (9): 330 y 15 por ciento a 400 HP y 20 por ciento de daño, Guardián Estelar (9): 45 a 60 maná, Battlecast (8): 880 a 1000 de daño / curación, Dark Star (8): 38 a 48 de daño de ataque y poder con hechizos, Infiltrador (6): velocidad de ataque del 120 al 150 por ciento.
Buffs campeones de tres estrellas:Illaoi: El daño con hechizos aumentó de 325 a 400 y el robo de defensa aumentó del 60 al 80 por ciento.
Leona: La reducción del daño con hechizos aumentó de 200 a 400, Malphinte: tendrá un Escudo de hechizos aumentado de 60 a 70 por ciento, Amapola: El daño con hechizos aumentó de 200 a 225 y el escudo de hechizos aumentado de 400 a 450, Ziggs: El daño con hechizos aumentó de 550 a 600, Ahri: El daño con hechizos aumentó de 375 a 425.
Annie: El daño con hechizos aumentó de 600 a 700 y el daño del escudo de hechizos aumentó de 700 a 800, Blitzcrank: El daño con hechizos aumentó de 850 a 1,337, Darius: El daño con hechizos aumentó de 800 a 888, Lucian: El daño con hechizos aumentó de 550 a 625, Mordekaiser: Escudo de hechizos aumentado de 800 a 875.
Nautilo: El daño con hechizos aumentó de 400 a 500, mientras que la duración básica del aturdimiento aumentó de cinco a seis segundos, Shen: La duración de esquivar aumentó de cinco a seis segundos, MR aumentó de 45 a 90, es Importante tener en cuenta: es poco probable que estos ajustes de Shen se envíen debido al poder de seis composiciones de Blademaster que generalmente ejecutan un Shen de tres estrellas, según Mortdog.
Ezreal: El daño con hechizos aumentó de 400 a 800, Retumbar: El daño con hechizos aumentó de 1,500 a 1,650Vi: El daño con hechizos aumentó de 100 a 1.350, Se ha aumentado el daño secundario de 500 a 600, Vayne: El daño de ataque con hechizos aumentó de 225 a 275 por ciento, Gnar: La salud de la transformación aumentó de 4.000 a 5.000, Hendido: El daño de hechizo base aumentó de 450 a 600, mientras que el escudo de hechizos aumentado de 1000 a 1,200 y l daño de hechizo final aumentó de 1,000 a 1,500, Janna: La duración del aturdimiento aumentó de 1.5 a 8 segundos.