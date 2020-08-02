Esto vendrá en el Parche 10.16 de Teamfight Tactics

El videojuego de estrategia por rondas en el que se enfrentan 7 participantes en una competencia por crear un poderoso equipo que peleará y así poder ganar las partidas manteniéndose con vida hasta el final, TFT informó los mejoramientos y actualizaciones que se tendrá en el juego en el próximo parche 10.16, que está a punto de ser lanzado.

En el comunicado, Stephen “Mortdog” Mortimer Diseñador principal del juego describió todos y cada uno de las cosas que les espera a los jugadores de Teamfight Tactic tras el parche.

En el parche 10.16 se tiene concentrada la parte de persecución de los personajes de tres estrellas y rasgos completados, con el fin de buscar una estabilidad entre los campeones y elementos individuales.

Star Cluster será reemplazado por un nuevo Galaxy, Salvaje World; una Galaxia única, la cual divide todos los artículos terminados en componentes cuando se venden a los personajes, incluyendo a aquellos campeones que tengan artículos en el carrusel y el Kayn.

Los ajustes que mencionó Mortdog pueden variar cuando el patch sea totalmente lanzado, pero las especificaciones que mandaron a primera instancia son las siguientes:

Rasgos de Chase: Rebelde (9): 330 y 15 por ciento a 400 HP y 20 por ciento de daño, Guardián Estelar (9): 45 a 60 maná, Battlecast (8): 880 a 1000 de daño / curación, Dark Star (8): 38 a 48 de daño de ataque y poder con hechizos, Infiltrador (6): velocidad de ataque del 120 al 150 por ciento.

Buffs campeones de tres estrellas:Illaoi: El daño con hechizos aumentó de 325 a 400 y el robo de defensa aumentó del 60 al 80 por ciento.

Leona: La reducción del daño con hechizos aumentó de 200 a 400, Malphinte: tendrá un Escudo de hechizos aumentado de 60 a 70 por ciento, Amapola: El daño con hechizos aumentó de 200 a 225 y el escudo de hechizos aumentado de 400 a 450, Ziggs: El daño con hechizos aumentó de 550 a 600, Ahri: El daño con hechizos aumentó de 375 a 425.

Annie: El daño con hechizos aumentó de 600 a 700 y el daño del escudo de hechizos aumentó de 700 a 800, Blitzcrank: El daño con hechizos aumentó de 850 a 1,337, Darius: El daño con hechizos aumentó de 800 a 888, Lucian: El daño con hechizos aumentó de 550 a 625, Mordekaiser: Escudo de hechizos aumentado de 800 a 875.

Nautilo: El daño con hechizos aumentó de 400 a 500, mientras que la duración básica del aturdimiento aumentó de cinco a seis segundos, Shen: La duración de esquivar aumentó de cinco a seis segundos, MR aumentó de 45 a 90, es Importante tener en cuenta: es poco probable que estos ajustes de Shen se envíen debido al poder de seis composiciones de Blademaster que generalmente ejecutan un Shen de tres estrellas, según Mortdog.

Ezreal: El daño con hechizos aumentó de 400 a 800, Retumbar: El daño con hechizos aumentó de 1,500 a 1,650Vi: El daño con hechizos aumentó de 100 a 1.350, Se ha aumentado el daño secundario de 500 a 600, Vayne: El daño de ataque con hechizos aumentó de 225 a 275 por ciento, Gnar: La salud de la transformación aumentó de 4.000 a 5.000, Hendido: El daño de hechizo base aumentó de 450 a 600, mientras que el escudo de hechizos aumentado de 1000 a 1,200 y l daño de hechizo final aumentó de 1,000 a 1,500, Janna: La duración del aturdimiento aumentó de 1.5 a 8 segundos.

