PAC-Man incursiona al género de los Battle Royale con nuevo juego que esta por estrenarse

Pac-man es uno de los títulos más famosos de Bandai Namco, desde su lanzamiento el 21 de mayo de 1980 fue un total éxito en todos los arcades de Estados Unidos y el mundo.

Ahora se aventuran al famoso género battle royale, con el nombre de Pac-Man Mega Tunnel Battle, el famoso personaje amarillo dará un salto al género. Teniendo a Bandai Namco y Heavy Iron Studios como los desarrolladores, siendo este último el encargado de desarrollar el también icónico título “H1Z1”.

La mecánica de este nuevo juego es simple: en una sala de 64 jugadores, hay que ir limpiando laberintos lo más rápido posible y sobrevivir como ya se hacía en el pasado, solo que ahora no se hace en solitario, si no, que compites con los demás jugadores evitando ser eliminado, también se tendrá personalización del personaje y otros modos de juego.

Aunque, una de las novedades es que los jugadores podrán cruzar al terreno del oponente. En una mejor exp

icación, en vez de que las puertas laterales te den paso a otro nivel, te darán acceso al laberinto del oponente, para seguir acumulando puntos y escalar en las posiciones, aunque cabe aclarar seguirán existiendo los puntos de poder, los mismos que te dan el poder de devorar fantasmas del mapa.

El battle royale de Pac-man podrá ser jugado en su versión DEMO a partir del 27 de octubre, pero, es exclusiva temporal de “Stadia”, el servicio de videojuegos por stream de Google.

El juego completo será lanzado el 17 de noviembre, aunque aún no se sabe en qué países estará disponible.

Por: Edward Crush