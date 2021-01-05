Se cumplen 5 años del lanzamiento oficial de Clash Royale

El videojuego de estrategia en línea para dispositivos móviles Clash Royale festeja su quinto aniversario de lanzamiento hoy 4 de enero, luego de que hace cinco años se hiciera oficial su fecha de estreno para usuarios de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega e Islandia.

Vaya que el juego ha ido evolucionando, pues en sus inicios, Clash Royale solo contaba con 42 cartas, mientras que en la actualidad son 102 cartas las que prevalecen en el videojuego.

Fue hasta marzo de 2016 que los desarrolladores decidieron expandir sus horzontes anunciando su nivel mundial, convirtiendose rápidamente un la aplicación más descargada de la tienda de Apple, acumulando la recaudación esconómica más alta de la App Store en Estados Unidos.

Los frutos siguieron llegando para la compañía, quien apostó por el mundo de los deportes electrónicos y en 2018 se reveló las intenciones de incursón en los esports mediante la franquicia Clash Royale League abarcando las regiones de América Latina, Norte América, Europa, Asia y China.

El CRL 2021 entregará un premio total de $ 1,644,000, que será entregado en ocho toneos de competencias profesionales, donde los 32 mejores jugadores competirán en las CRL World Finals al termino del año.

Con motivo de su lustro de vida, se hizo oficial la llegada de una nueva temporada con tématica de invierno. El juego desarrollado por Supercell presentó la temporada 19 llamada Frozen Peak, luego de un periodo de mantenimiento de un mes.

Frozen Peak la temporada 19

La temporada 19 Forzen Peak será basada en el invierno, con la arena de hielo donde la Madre Bruja y el mago de hielo serán los protagonistas de la temporada, llegarán potencializados con la nueva actualización, la carta Ice Wizard estará en el centro de atención esta temporada y una skin de torre que convierte las torres en bloques de hielo también se entregará como recompensa a los jugadores que compren el Pass Royale y alcancen el nivel 10.