Conoce todos los detalles de Caldera el nuevo mapa Warzone

Junto con el lanzamiento de Call of Duty: Vanguard, el título de Warzone tendrá nuevas actualizaciones y a continuación te daremos todos los detalles que tienes que saber sobre este nuevo mapa que llegue en el Pacífico.

The Pacific Cinematic (Part 1) | Call of Duty: Vanguard & Warzone

¿Cuándo será lanzado?

El nuevo contenido para Warzone llegará entre el 30 de noviembre el primero de diciembre, dándole fin a Verdansk y un nuevo renacer a Caldera. Para poder honrar homenaje al mapa, Activision sacará un evento el 18 de noviembre con el nombre de Operation Flashback.

Evento especial de Call of Duty

Call of Duty y Veracruz celebraron a lo grande el estreno del nuevo título Call of Duty: Vanguard con una fiesta en vivo y llena de celebridades, la transmisión fue totalmente dirigida a los fans de los canales oficiales del videojuego, Triller y Fite.

Se llevaron a cabo diferentes aspectos dentro del evento, pero los más importantes fueron:

-Los fanáticos de Call of Duty, Migos, interpretaron un conjunto épico de sus éxitos favoritos.

-Hubo enfrentamientos entre celebridades mientras usaban el multijugador característico de Call of Duty.

-Artículos de moda: Las celebridades invitadas JoJo [camiseta / shorts: Alexander Wang, zapatos: Christian Louboutin], y Teyana Taylor [camiseta: camiseta de diseño propio de Teyana Taylor, pantalones: Rick Owens, gafas: Chanel, zapatillas de deporte: Jordan x Travis Scott, chaqueta: Call of Duty] caminaron por la alfombra con estilo

-Colton Underwood llegó con su nuevo novio y mientras estaba en la alfombra roja mencionó cómo Call of Duty es una gran actividad de unión para él y su familia, especialmente durante las vacaciones.

-El jugador de LA Lakers, DeAndre Jordan, mostró sus habilidades de juego fuera de la cancha en el VIP Gaming Lounge

El nuevo título de Call of Duty refleja profundidad de experiencias en el contenido, incluye un apasioando modo historia para un jugador, 20 mapas multijugador desde el día 1, un cruce entre zombies con el título del año pasado y la integración más profunda hasta ahora con el mapa completamente nuevo de WarzoneTM Pacific, Caldera.