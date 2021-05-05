El Hearthstone Masters Tour Ogrimmar tiene nuevo campeón

El Masters Tour Orgrimmar de Hearthstone llegó a su emocionante conclusión cuando Gabriel “Gaby” Jeanne derrotó a Torben “Viper” Wahl 3-2 y así lograr llevarse $ 25.000 en premios.

Con esta impresionante victoria, Gaby se convirtió en el campeón del Masters Tour más joven de la historia, superando a 402 jugadores de más de 45 países para llevarse 22 puntos del Masters Tour y ascender a la temporada 2 de Grandmasters. Después de ir 7-2 en las rondas suizas, Gaby se aseguró su lugar. entre los ocho primeros al derrotar al Gran Maestro Europeo David “Frenetic” Neila Quiñones, 3-2.

🏆 THE NEW CHAMP IS HERE! 🏆



He did it! First time at the top! Congratulations to the youngest Masters Tour Champion @gabyHS59 🌟



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Actividad del 3er Dia.

El tercer día comenzó fuerte con una victoria por 3-1 en los cuartos de final sobre Liu “RNGLys” Shuda, seguida de otra fuerte victoria por 3-1 contra el Gran Maestro Europeo y dos veces ganador del Masters Tour, Zakarya “xBlyzes” Hail. La final fue de cinco rondas completas, en las que Viper y Gaby intercambiaron victorias hasta que se vieron obligados a enfrentarse en un mirror match de “ROGUE” para decidirlo todo, en el que Gaby demostró ser el jugador más fuerte de este fin de semana en una emotiva victoria.

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Hearthstone Esports continúa la próxima semana con la primera temporada de Grandmasters, donde los jugadores luchan por su oportunidad de dirigirse al Campeonato Mundial 2021 mientras evitan caer en el descenso. Queda un Masters Tour antes de que los principales ganadores en cada región sean elegibles para invitaciones a la Segunda Temporada de Grandmasters, que tendrá lugar del 18 al 21 de junio. Toda la acción que se avecina se puede ver en vivo en el canal de YouTube de Hearthstone, donde los espectadores también pueden obtener drops por las horas que miran.

-@Edward_Crush

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