Kevin Martins: Pro player sin brazo inspira a millones con su historia

Desde su lanzamiento, en el 2018, PUBG MOBILE ha influido positivamente en la vida de muchas personas. Esto se debe, en gran medida, a las oportunidades que ofrecen los campeonatos locales abiertos para toda la comunidad y gracias a esto, varios talentos se han introducido en la escena del juego competitivo.

Esta es la historia de Kevin Martins, jugador desde que se lanzó la versión beta en 2017, más tarde se hizo profesional y hoy es el entrenador del actual equipo campeón de PUBG MOBILE America's Challenge 2021 Brasil, Team Codasolid. Kevin tiene discinesia ciliar primaria (PCD por sus siglas en inglés), pero eso no le ha impedido construir una brillante carrera llena de logros dentro y fuera de PUBG MOBILE.

Te puede interesar: Worlds 2021 tendría sede y fecha de inicio

Además de entrenar al Team Codasolid, Kevin es también cinturón negro y profesor de karate, deporte que practica desde los 6 años y que ha forjado parte de su potencial como coach a partir del aprendizaje de esta disciplina. "En el karate tuve muchas dificultades y prejuicios por ser PCD, pertenezco a la categoría normal y tuve que luchar contra gente que no es PCD en los campeonatos, así que aprendí mucho sobre no rendirse y persistir".

Team Codasolid está clasificado para participar en la PUBG MOBILE Pro League Brasil. El torneo arranca el 07 y finaliza el día 30 de septiembre de este mismo año.

Te puede interesar: Furious Gaming y KLG se despiden de la LLA

¿Qué es PUBG MOBILE?

PUBG MOBILE se basa en PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, el fenómeno que tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento interactivo en 2017. Hasta 100 jugadores se lanzan en paracaídas sobre una isla remota para luchar en un enfrentamiento en el que el ganador se lleva todo. Los jugadores deben localizar y recoger sus propias armas, vehículos y suministros, y derrotar a todos los jugadores en un campo de batalla visual y tácticamente rico que obliga a los jugadores a una zona de juego cada vez más pequeña.

