La organización de esports Xten no se encuentra en venta de acuerdo con Haneul Lee

La Liga latinoamérica de League of Legends aún no acaba, pero los rumores y especulaciones no se hacen esperar a meses para la nueva temporada.

Pero no todos van orientados hacia los fichajes, ahora también hacia la estadía de los equipos en primera división, durante las ultimas semanas se ha rumorado de la posible fusión entre equipos o venta de spots en el máximo circuito de League of Legends.

Por eso ya salió el primer comunicado oficial, y es el mismísimo Haneul Lee, Owner de Xten esports quien salió a desmentir las aseveraciones que se hacían en redes sociales, quien con un video explica que su equipo no se vende y que seguirán compitiendo en el máximo nivel, solo que ahora con un roster y cuerpo técnico renovado, quienes según el en sus propias palabras, agregaran experiencia al equipo.

Además agrega: Xten es un equipo que representa el esfuerzo de muchas personas, los sueños de todos los que trabajamos cada día para lograr una mejora, pero también, representa el sueño de cada uno de ustedes, que viste nuestros colores, Xten representa el levantarte y pelear por tus sueños, aun cuando no seas el favorito, representa seguir adelante aunque las cosas no vayan como en el plan.

Con este mensaje motivacional, Haneul Lee asegura que peleara por la región latinoamericana y por sus fans en la nueva temporada 2021.

Por: Edward Crush