SK Gaming presenta su nueva alineación completa con 4 nuevos picks

La agencia libre de League of Legends continúa dando mucho de que hablar al poner a disposición numerosos jugadores nuevos para que los equipos con menor embergadura de la liga profesional pueda también fichar y comenzar a labrar carreras.

Este es el caso del equipo alemán SK Gaming, quienes han optado esta vez por fichar a cuatro profesionales nunca antes vistos, y al decir que nunca antes los habíamos visto hablamos no tenerlos en el mapa del equipo en ocasiones previas, lo cual, es una oportunidad para la institución de forjar e impulsar nuevos talentos conservando solo al carrilero superior Jenax.

¿Qué viene para SK Gaming en 2021?

A través de sus redes sociales, el equipo alemán optó por anunciar su nuevo roster completo que incluye talento nunca antes visto por la organización a espera del visto bueno por parte de RIOT Games.

ⓘ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝘀𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗲 𝘄𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 #𝗟𝗘𝗖 𝗷𝗮𝗰𝗸𝗽𝗼𝘁 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗼𝗳𝗳-𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻.#SKWIN pic.twitter.com/4bGZNvnhrt — SK Gaming (@SKGaming) November 19, 2020

Quizá uno de los puntos más importantes en la lista de lo que parece ser un juego de loteria (véase en el tuit) y para agregar un toque especial a la mezcla que tiene preparada Jesse “Jesiz” Le se encuentra como carrilero inferior a la ex estrella de Misfits Premier, Jezu, para reemplazar a Crownshot, pero eso no es todo, el equipo formado en 2010 eligió fichar también al soporte sueco Erik Wessén, mejor conocido como “Treatz”, ex sustituto de TSM dándole una nueva oportunidad en el competitivo del viejo continente después de pasar sus últimos dos años en la LCS.

Sin duda, el año que viene será una etapa decisiva para SK Gaming pues tres de sus cinco profesionales ya han experimentado las mieles de Europa, sin embargo la lista todvaía no es la definitiva pues RIOT Games deberá aprobarla en próximos días.