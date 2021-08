T1 y Faker aseguran sus lugar en playoffs de la LCK

[2021 #LCK Summer vs GEN]



불금다운 경기력으로 승리를 가져옵니다!

다음 경기도 승리하며 이 기세를 이어가겠습니다. 😉



Our team is starting the weekend right with a Friday win!

Let's keep this positive momentum.😉#T1WIN #T1Fighting #OneT1