La celebridad de internet Ibai anunció su partida de G2 Esports.

Luego de días de incertidumbre para los fanáticos de Ibai Llanos, sobre el futuro del popular streamer en la organización G2 Esports, el creador de contenido del equipo de Europa reveló sus planes de iniciar una nueva marca, por lo que dejará al equipo y no renovará su contrato.

La celebridad de internet española unirá a su nueva marca a sus actuales compañeros de equipo Ander Cortés, Ernesto “BarbeQ” Folch y Antonio “Reven” Pino, con los que campartía la streaming house.

“Después de vivir un año increíble en la casa de @g2esports, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido el mejor año de mi vida a nivel laboral y estaré eternamente agradecido por la oportunidad que nos dieron”. Tuitió Ibai en su cuenta oficial.

Después de vivir un año increíble en la casa de @g2esports, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Ha sido el mejor año de mi vida a nivel laboral y estaré eternamente agradecido por la oportunidad que nos dieron. — Ibai (@IbaiLlanos) January 13, 2021

Carlos “Ocelote” Rodríguez, director ejecutivo de la organización habría ofrecido un nuevo contrato para el español, sin embargo tras no llegar a un acuerdo conjunto, el ex caster de la League of Legends European Championship, decidió separar sus caminos con G2 Esports.

“G2 en un principio sólo me quería a mí y al final acabaron aceptando a todo el equipo. Siempre les estaré agradecido por ello. Ahora simplemente se ha acabado el contrato y no vamos a renovar, aunque nos lo han ofrecido y todo el equipo lo hemos rechazado. La cuestión es que vamos a crear nuestro nuevo equipo”. Dijo Ibai en su directo.

El ambicioso proyecto que tiene entre manos Ibai, fue comparado con lo que hace la organización de esports argentina, Coscu Army está generando en la región del cono sur, con una visión a futuro, dando oportunidad a nuevos streamers con el propósito de dar continuidad a su plan.

Será el 14 de enero cuando el plan se ponga en marcha desde las instalaciones de la nueva casa y hasta el 25 de enero se anunciará a los patrocinadores de la nueva marca y a los integrantes del equipo.