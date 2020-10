Una nueva expansión llega a Legends of Runeterra para revolucionar el modo de juego

Un nuevo tipo de carta llega a revolucionar Legends of Runeterra albergándose en la expansión Monumments of power este fin de semana.

Inicialmente se había programado hasta el 14 de octubre pero al parecer RIOT quizo consentir un poco más a los usuarios. Legends of Runeterra contará con el tipo de tarjeta llamada Landmark. Uno de los principales beneficios cuando se lanza una carta con Landmark es que los jugadores pueden aprovechar sus efectos únicos y continuos. Sus desarrolladores publicaron este video explicando cómo afectará el juego dentro de LoR y conceptos futuros.

Expansion, Event, and Tournaments | Legends of Runeterra

La expansión comienza con un maná normal, no con maná de hechizo, y ocupan espacio en el tablero. Estas cartas no atacan ni bloquean, sino que contienen habilidades especiales que pueden alterar un juego. Las cartas Landmark no serán unidades, lo que impide que la mayoría de las cartas LoR interactúen con ellas. Hay algunas cartas de Call of the Mountain que están recibiendo un texto actualizado para interactuar con la mecánica de MoP , como Singular Will y Falling Comet.

El equipo de desarrollo las creó principalmente para que existieran en un espacio de diseño diferente al de otros tipos de tarjetas con una combinación de nuevas mecánicas y conceptos básicos. La expansión presenta puntos de referencia particulares, pero el equipo de diseño planea introducir “puntos de referencia más pequeños y comunes en el futuro”.

‘Vaults of helia’, una nueva carta de Landmark revelada hoy por el equipo de Legends of Runeterra, toma su llamativa inspiración de una poderosa carta del ya ‘no tan nuevo’juego de cartas de los 90’s Magic: The Gathering . Vaults of Helia permite a un jugador matar a su aliado más caro para convocar a cualquier aliado de tu mazo que cueste uno más al comienzo de cada ronda. La mecánica es similar a Birthing Pod en MTG , obteniendo una poderosa unidad de tu mazo a cambio de sacrificar una en el campo de batalla.

Se espera que el equipo de Legends of Runeterra continúe revelando campeones, hechizos, y seguidores en el transcurso de los próximos 10 días.