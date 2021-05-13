“Taeja”, Legendario jugador de Star Craft II se retira
Yun “TaeJa” Young Seo se ha retirado oficialmente del juego competitivo de StarCraft II,así lo anunció su antigua organización, Team Liquid.
Yun “TaeJa” Young Seo se ha retirado oficialmente del juego competitivo de StarCraft II, así lo anunció su antigua organización, Team Liquid.
Esta es la segunda vez que “TaeJa” se retira de la escena profesional y quizás la definitiva. El jugador de 26 años jugaba para Team Liquid en junio de 2016 cuando se retiró por primera vez para cumplir con sus deberes militares en Corea del Sur. Fue el jugador de StarCraft II más condecorado en los torneos principales en ese momento y regresó a Liquid en septiembre de 2018 después de completar su servicio militar obligatorio.
"Después de la temporada 3 de GSL 2020, tuve tiempo de decidir el futuro y decidí dejar de jugar a SC2 como jugador profesional", dijo TaeJa en el sitio web oficial de Team Liquid. “No fue una decisión fácil, siento que quiero jugar más, pero las circunstancias no son buenas para mí. Me estoy haciendo mayor y mi habilidad en SC2 no me deja satisfecho como esperaba, así que decidí esto ".
En sus casi siete años con Team Liquid, la leyenda surcoreana ganó 11 eventos principales, que es más que el resto de la lista de StarCraft II del equipo norteamericano junto. La lista de logros de “TaeJa” es extensa y contiene títulos de IEM Extreme Masters, DreamHack y MLG.
“Recibí mucho amor de mis fanáticos durante mi período de juego profesional, es realmente triste y lo siento para mis fanáticos, pero no me arrepiento de esta decisión”, dijo TaeJa. “Es hora de comenzar un nuevo capítulo de mi vida, lo superaré con mi experiencia y conocimiento que obtuve de mi vida como jugador profesional. Agradezco mucho a mis fanáticos que me dieron mucho más amor del que merezco, ojalá podamos encontrarnos en el futuro nuevamente ".
Today we say happy retirement to @LiquidTaeJa.— Team Liquid (@TeamLiquid) May 12, 2021
Thank you for your time with us and for the unforgettable moments. https://t.co/5hWcPgIJHC pic.twitter.com/wZNzO0KNnU
Primer Retiro
Cuando “TaeJa” se retiró por primera vez en 2016, el fundador y co-CEO de Liquid, Victor “Nazgul” Goossens, lo llamó el jugador más exitoso que la organización había tenido. Ahora, el ejecutivo dijo que el legado de “TaeJa” durará para siempre.
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“Hay pocas personas que hayan tenido tanto impacto como TaeJa en el camino para que Team Liquid crezca hasta donde está hoy”, dijo Nazgul. “Empezamos a trabajar juntos cuando tenía 17 años. Un talento en ascenso, jugando bajo el legendario clan SlayerS. Ofrecerle la oportunidad de jugar para nosotros ha resultado ser un momento crucial en nuestra historia. Juntos viajamos por el mundo, ganamos innumerables campeonatos y no podría estar más orgulloso de lo que has logrado en tu carrera ni más agradecido por lo que has significado para Liquid. Gracias por todo."
Con el retiro de “TaeJa”, Liquid ahora tiene cinco jugadores en su lista de StarCraft II.
-œEdward Crush