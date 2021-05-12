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Magic: The Gathering World Championship 2021

La culminación del Magic Pro League y Rivals League se aproxima y Wizards of the Coastya anunció fecha para el Magic: The Gathering World Championship 2021

Magic World Championship

Escrito por: Azteca Deportes

El torneo Magic: The Gathering World Championship 2021 está programado del 8 al 10 de octubre para culminar con esta temporada de la competencia Magic Pro League y Rivals League, anunció hoy Wizards of the Coast.

La liga Strixhaven de mayo tendrá este fin de semana el último de la temporada de Magic Esports. Terminando el fin de semana, dos jugadores más se unirán a “Eli Kassis”, “Ondřej Stráský” y “Paulo Vitor Damo da Rosa” como jugadores para clasificar al Mundial. Este fin de semana de la liga y el próximo Campeonato Strixhaven del 4 al 6 de junio fijarán la clasificación de postemporada que determinará la ubicación en una de las categorías de ascenso o descenso.

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Estas son las fechas de la postemporada de Magic Esports.

6 al 8 de agosto: Challenger Gauntlet

2 al 5 de septiembre: Rivals Gauntlet y MPL Gauntlet

8 al 10 de octubre: XXVII Campeonato del Mundo de Magic

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El Challenger Gauntlet presenta a los mejores jugadores fuera de la liga de las divisiones Zendikar Rising, Kaldheim y Strixhaven. Los cuatro mejores jugadores ganarán una invitación a la MPL 2022 y se clasificaron para el Mundial. Los siguientes ocho primeros se ganarán un lugar en la Rivals League. Actualmente hay 16 jugadores clasificados para el Challenger Gauntlet, incluido el ganador del Zendikar Rising Championship Brad Barclay y el ganador del Kaldheim Championship Arne Huschenbeth.

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Tanto el Rivals Gauntlet como el MPL Gauntlet están programados durante el mismo fin de semana y asegurará los lugares de la final del Mundial y determinarán el descenso y la promoción para la mayoría de los jugadores en cualquier liga. Los cuatro primeros de la Rivals League ascenderán a la MPL y se clasificarán para el Mundial.

Solo los dos mejores jugadores del MPL Gauntlet se quedarán en el MPL y serán invitados a Worlds. Los jugadores restantes competirán en la Rivals League.

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