The Last of Us: Part II se corona en los Golden Joystick Awards 2020

El pasado 24 de noviembre una de la ceremonias de premaciones más importantes en la industria de los videojuegos fue transmitida en sus cuentas oficiales de Twitch, facebook y Youtube debido al confinamiento por Covid 19, desde luego no fue factor para quitarle lucidez al título The Last of Us: Part II quien se convirtió en el protagonista de los Golden Joystick Awards 2020.

Su trama bien diseñada de The Last of Us: Part II hizo que el videojuego fuera un poco golpeado por las críticas poco despues de su lanzamiento en junio de este año, sin embargo los grandes elementos que acompañan al título como su amplio desarrollo de personajes y la creación de una alta experiencia de jugabilidad los llevo a ser los triunfadores de la noche.

5 galardones fueron entregados al título de Naughty Dog, de entre estas estatuillas incluida la más importante de los Golden Joystick Awards 2020; Ultimate Game of the Year (GOTY), el trofeo que pone a The Last of Us: Part II entre los videojuegos más top de la élite siendo el mejor juego del año, acompañado de otros premios: Best Storytelling, Best Visual Design, Best Audio, PlayStation Game of the Year.

La ceremonia de premiaciones tiene como objetivo principal, reconcer a lo mejor de la industria de gaming cada año, este 2020 contó con la participación de Travis Willingham (Thor) y Laura Bailey (Abby), además de otras voces y rostros conocidos como Sandra Saad (Kamala Khan). Entregando hasta 24 estatuillas durante el evento.



Los Golden Joystick Awards organidados por GamesRadar es una de las premiaciones más importante en la escena con más de 30 ediciones que los respaldan, dando inicio en 1983 como un proyecto nacional británico centrado en PC, en la actulidad representa mucho más.