2do día de competencia en el “Hearthstone Masters Tour Seúl”

El mexicano, "Empanizado" @EmpanizadoHS , gana 3 partidas y cae en 2 para terminar con el mismo récord que el 8vo lugar; 9-3 (sumando sus 6 victorias y su derrota del día 1).

Pero el criterio de desempate lo deja en la onceava posición. De cualquier manera, nuestro compatriota, Memo Tolosa, se siente orgulloso por el resultado conseguido.

Los mejores 8 participantes y -sus récords- son:

1) RNGLys 11-1

2) Zhym 10-2

3) DeadDraw 10-2

4) Staz 10-2

5) Magoho 10-2

6) Un33D 10-2

7) Felkeine 10-2

8) Sooni 9-3

Los jugadores del Top-8 son colocados en 2 grupos de 4 y ya no se enfrentan todos simultáneamente, sino que el evento toma un nuevo ritmo; un encuentro a la vez. Por lo que 2 jugadores están activos, mientras los otros 6 analizan la partida, se relajan o practican un poco más.

Para finalizar la jornada, en el grupo "A", RNGLys derrotó a Sooni y Magoho venció a Staz.

Además, en el grupo "B", Felkeine le ganó a Zhym y DeadDraw superó a Un33D.

Aún falta que se enfrenten entre ellos los ganadores, así como los perdedores para avanzar a las finales.

El día de mañana, en el tercer y último día de competencia se definen los enfrentamientos y se reparte el botín de $500 mil dólares.

Daniel Padilla Bañuelos/@DanielsenPB

Azteca Esports