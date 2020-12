Imponen nuevo récord de stream más visto en la plataforma Twitch en evento de Fortnite

La celebridad de internet Gregorio Garcia Montés mejor conocido como TheGreft logró sobrepasar la marca histórica de vistas en Twitch de Ninja en su stream del título de Epic Games, Fortnite que realizó junto a los famosos raperos Drake, Travis Scott y el jugador de futbol americano JuJu Smith Schuster.

Uno de los eventos más impresionantes del battle royale se celebró hace un par de horas de este 1 de diciembre en la isla de Fortnite con el motivo de la clausura de la temporada 4 capítulo 2 en el que los vengadores se enfrentaron a el devorador de mundos, Galactus en la colabolaración del videojuego con la marca que en la actualidad lidera la industria del entretenimiento, Marvel.

La nueva marca de 639,133 usuarios concurrentes en el stream de TheGreft terminó con el récord impuesto por la estrella de Fortnite, Ninja quien logró una cantidad de viewers de 616,693 en su en vivo, pese a los fallos tecnicos que presentó la plataformaen pleno stream.

Como ya se esperaba La guerra desde el nexo llegó para ser el evento más grande en lo que va del videojuego, comenzando con la aparición del villano en la isla de Fortnite, quien posteriormente destrozó el Helicarrier por lo que Iron man respondó el ataque entregando a los jugadores un jet pack.

El devorador de mundos comenzó a absorber energía del punto zero hata que de nueva cuenta apareció Iron man y ayudó a los jugadores a llegar a una serie de autobuses voladores con los que se enfrentaron y derrotaron a Galactus.

😱🔥 ¡¡¡REACCIONANDO AL EVENTO FINAL DE GALACTUS EN FORTNITE!!! 🔥😱



RT y A DISFRUTAR. https://t.co/hWQuFo0UxU pic.twitter.com/6MDpw4dpRS — Grefg =) (@TheGrefg) December 1, 2020

Lista de stream más vistos en Twitch

TherGreft con 639,133 en Fortnite

Ninja con 616,693 en Fortnite

TheGrefg con 538,444 en Fortnite



Shroud con 516,289 en Valorant

xTears88 - 512,246 - League of Legends

Ocasio-Cortez - 439,000 - Among Us