Tomiii 11 el YouTuber más carismatico en tendencia

Si todavía no conoces a esta celebridad y gran persona aquí te contamos los detalles de esta increíble y motivadora historia, tomiii 11 es un niño chileno de 11 años con una enfermedad de la cual no se sabe mucho, pero él mismo nos cuenta que esto le impide mover uno de sus brazos, pero esto no fue ningún impedimento para este creador de contenido.

El sueño de tomiii 11 era tener un millón de suscriptores en su canal y logró conseguir esta meta en menos de un mes, el primer video lo subió el 19 de marzo del 2021 donde hoy 18 de abril cuenta con más de dos millones de vistas y son 24 videos los que tiene dentro de su galería, sólo basta con ver unos cuantos segundos de sus videos para que puedas observar lo carismático, amigable y entusiasta que es este niño.

Los post de múltiples personas han ayudado a que el canal de tomiii 11, crezca de una manera impresionante. El 7 de abril explotaron los seguidores en este canal con 2,898,590 en tan sólo un día.

Tiene como objetivo que le verfiquen la cuenta

Youtube otorga placas dependiendo el nivel de suscriptores que tengas y sólo son otorgadas a canales que ya fueron verificados las placas son las siguientes:

-Silver Play Button (Plata): cien mil suscriptores.

-Gold Play Button (Oro): un millón de suscriptores.

- Diamond Play Button (Diamante): diez millones de suscriptores.

- Custom Play Button (Personalizado): cincuenta millones de suscriptores.

- Red Diamond Play Button (Diamante rojo): cien millones de suscriptores.

Todos esperamos que pronto le llegue la primera placa a este YouTuber y seguramente llegará a la segunda placa ya que esta a menos de tres millones de seguidores para poder llegar a la placa de oro.