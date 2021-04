Top 10 Mejores Equipos de League of Legends Mid-season

A lo largo de la semana pasada jugaron la final del mid-season tres de las ligas mas importantes de League of Legends, y mientras esperamos a que la LPL cierre la temporada el proximo 18 de Abril nosotros nos adelantamos con este conteo del Top 10 Mejores Equipos de la escena internacional.

DWG KIA fue el campeón de la liga Sur Coreana de League of Legends, reafirmando a la liga como una de las mas competitivas y dominantes de la escena internacional, y asegurando su primer lugar en nuestro conteo de final de temporada que les dejamos a continuación:

10. Cloud9

Record: 19-8

Resultados de la semana: 3-2 contra Team Liquid

Luego de una dura contienda, Cloud9 se corona vencedor de la LCS Mid-season con un 3-2 sobre Team Liquid, obteniendo así su pase al MSI 2021 por primera vez en la historia de la institución, y con esto, el lugar numero diez de nuestro Top 10.

9. MAD Lions

Record: 16-10

Resultados de la semana: 3-2 contra Rogue

MAD Lions nos demostró su determinación luego de una serie de 5 partidas donde gracias a su excelente trabajo en equipo, lograron remontar un 0-2 tomando ventaja de las pequeñas oportunidades que Rogue les presento durante la final de la LEC, es por eso que MAD Lions aparece en el noveno lugar de nuestro conteo.

8. Suning Gaming

Record: 14-7

Resultados de la semana: 3-0 contra LNG Esports, 3-0 contra Team WE, 1-3 contra Top Esports

La escuadra tuvo un inicio imponente en los playoffs derrotando a LNG 3-0, aplastando a su rival en el tercer encuentro en tan solo 17 min. Suning Gaming continuó su avance por los playoffs de manera dominante derrotando a Team We 3-0, lamentablemente sus expectativas de asistir al MSI se vieron frustradas por Top Esports quien termino con su racha de victorias. Aunque el equipo no asista al MSI su participación en los playoffs nos deja con ganas de ver mas de la escuadra en la próxima temporada previa a la Worlds 2021.

7. Gen G

Record: 14-6 (32-18)

Resultados de la semana: 0-3 DWG KIA

Luego de imponerse ante la legendaria escuadra de T1, Gen G se enfrento al numero 1 de este conteo y favorito de la liga DWG KIA. La escuadra demostró ser un digno rival especialmente en la segunda partida done el ADC “Ruler” resultara con un gran KDA de 14/2/8, lamentablemente y pese a todos sus esfuerzos esto no fue suficiente para superar al numero uno de este Top 10. Sin dudas los fanáticos de la escuadra esperan con ansias el inicio de la siguiente temporada para ver mas de la escuadra.

6. JD Gaming

Record: 12-5 (25-12)

Resultados de la semana: -

JD Gaming resulto beneficiado por el resultados de la escuadra de Gen G asegurando el sexto lugar de este conteo luego de que Fun Plus Phoenix les pasara por encima la semana pasada. La escuadra fue víctima de una increíble participación Fun Plus Phoenix durante estos playoffs sin embargo logra colocarse dentro de este conteo gracias a su digna actuación durante esta serie.

5. Top Esports

Record: 14-4 (25-10)

Resultados de la semana: 3-1 contra Suning, 2-3 contra RNG

No es necesario confirmar que la LPL es actualmente la liga mas competitiva y exigente de la escena internacional, sin embargo mas pruebas de esto es que Top Esports terminara fuera de los 3 mejores de la temporada de primavera luego de un dramático encuentro contra RNG donde resultaron 2-3 a favor de la escuadra de RNG, sin duda un gran encuentro digno de esta gran liga.

4. Royal Never Give Up

Record: 15-3 (32-13)

Resultados de la semana: 0-3 contra FPX, 3-2 contra TES

Previo a los encuentros de la semana pasada, la escuadra de Royal Never Give Up tuvo una semana y media para poder analizar y observar los encuentros del resto de los equipos, lo que sin duda los preparo para su encuentro contra TES dejándolos fuera del torneo, sin embargo FPX resulto victorioso en su encuentro contra la escuadra de Royal Never Give Up con un imponente 3-0 corriendo con esto la misma suerte que el equipo al que dejaron fuera, TES.

3. EDward Gaming

Record: 14-4 (33-11)

Resultados de la semana: 3-0 contra TES, 2-3 contra FPX

Luego de una gran participación en el torneo, y de dejar fuera a TES, el escuadra de EDward Gaming sufrieron el mismo destino que Royal Never Give Up a manos de FPX. EDG tuvo un gran inicio sin embargo luego de una serie de peleas desfavorables para la escuadra, el equipo de FPX se impuso ante ellos en una de las series mas emocionantes que la liga ha dado hasta hoy. Todos estamos a la expectativa de las siguientes noticias de esta gran liga.

2. Fun Plus Phoenix

Record: 15-5 (36-15)

Resultados de la semana: 3-1 contra JDG, 3-0 contra RNG, 3-2 contra EDG

Fun Plus Phoenix mantiene su implacable avance a medida que los playoffs de la LPL avanzan, representando un camino sin salida para todos los equipos que hasta el momento se han enfrentado a la escuadra ganadora de la Worlds 2019.

1. DWG KIA

Record: 18-2 (39-10)

Resultados de la semana: 3-0 contra Gen G

Finalmente llegamos al puesto numero uno de este conteo, lugar que ocupa el actual campeón mundial de League of Legends Worlds 2020 y campeón del torneo de verano de la liga LCK, la escuadra que aplasto a Gen G y uno de los favoritos para el mundial de este año, todos queremos ver que sorpresas nos traerá este año.