Abraham Ancer peleará por el título del Masters Tournament

AUGUSTA, GEORGIA.- Una tercera ronda de 69 golpes, tres menos, para un total de 204 impactos, 12 bajo par, situó al golfista mexicano Abraham Ancer empatado en la segunda posición del Masters Tournament, torneo que encabeza el actual número uno del mundo el estadounidense Dustin Johnson con 200 golpes, 16 menos.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, uno de los cinco líderes al finalizar en su totalidad la segunda ronda, registró birdies en los hoyos tres, siete, 15 y 16 por únicamente un bogey en el 13, actuación que le valió para integrar mañana el grupo de honor en el considerado por muchos el mejor torneo de golf en el mundo.

Este ha sido un debut soñado en el Masters Tournament para el mexicano de 29 años de edad actual número 21 del Official World Golf Ranking. Cabe recordar que el “Turco” ya había disputado los otros tres Majors (U.S. Open, PGA Championship y el The Open), no así la justa que otorga al campeón la Chaqueta Verde y la inmortalidad.

Empatado con Ancer en el segundo lugar se ubicó el coreano Sungjae Im. Por su parte Johnson quien busca su primer triunfo en el trazado del Augusta National Golf Club, tuvo una jornada redonda al firmar birdies en las banderas de los hoyos tres, cuatro, siete, 13 y 15, por un águila en el dos.

Tiger muy lejos de su sexto título en Augusta

El actual campeón defensor el estadounidense Tiger Woods con score de 211 impactos, cinco menos, se encuentra empatado en la posición 20. El californiano buscaba su sexto título del torneo de Maestros para empatar a su compatriota Jack Nicklaus como los máximos ganadores de la competencia.