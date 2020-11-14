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Seguimiento en VIVO de Abraham Ancer en el Masters Tournament

El golfista mexicano Abraham Ancer disputará la tercera ronda en el Augusta National en compañía de Justin Thomas y Cameron Smith.

El mexicano Abraham Ancer es uno de los cinco líderes en Augusta

Escrito por: Azteca Deportes

Finaliza Abraham Ancer la tercera ronda del Masters empatado en la segunda posición con -12 a cuatro impactos del líder Dustin Johnson.

Birdies consecutivos en el 15 y 16 colocaron a Abraham Ancer en la segunda posición del Masters con -12 a cuatro del líder Dustin Johnson.

Abraham Ancer comparte la tercera posición en Augusta

Se aleja cada vez más. Un birdie en el hoyo 15 puso a Dustin Johnson con 16 menos, líder absoluto del Masters; Abraham Ancer es sexto con -10 después de 14 hoyos.

Con bogey en el hoyo 13, el mexicano Abraham Ancer descendió a la sexta posición del Masters con un acumulado de diez bajo par.

El número uno del mundo Dustin Johnson con -15, comienza a separase del pelotón de cuatro jugadores empatados en el segundo lugar entre ellos el mexicano Abraham Ancer con -11.

Sigue en la pelea. Abraham Ancer acumula -11 después de hacer par en el hoyo 11; el mexicano comparte la tercera posición a tres del líder Dustin Johnson.

Al término de los primeros nueve hoyos, Abraham Ancer comparte la tecera posición del Masters Tournament con 11 bajo par, a tres del líder Dustin Johnson.

Abraham Ancer sigue en la segunda posición del Masters

El campeón defensor Tiger Woods con -4, está en el top 25 de la edición 84 del Masters; Abraham Ancer sigue segundo con -11.

Un birdie en el hoyo siete, para un total de -11, pone al mexicano Abraham Ancer empatado en el segundo lugar del Masters a tres impactos del líder Dustin Johnson.

Abraham Ancer está en el segundo lugar del Masters Tournament

Estadounidense Justin Thomas con -11 se pone en el segundo sitio en solitario del Masters; Abraham Ancer es tercero con -10.

El japonés Hideki Matsuyama no se queda atrás y con birdie para -9 se metió a la sexta posición del Masters. Abraham Ancer sigue segundo con -10.

No cree en nadie. Otro birdie, ahora en el hoyo cuatro mantiene a Dustin Johnson como líder (-13) del Masters; Abraham Ancer es segundo con -10.

Primer birdie en el día para Abraham Ancer, quien con -10 después de tres hoyos comparte el segundo lugar en Augusta.

En fuego. Un birdie en la bandera del tres para -12, mantiene a Dustin Johnson en el liderato del Masters.

Dustin Johnson líder en el Masters

Una estupenda águila en el hoyo dos ubicó a Dustin Johnson en el liderato del Masters con -11; Abraham Ancer es cuarto con -9 en dos hoyos.

Al término del primer hoyo, Abraham Ancer con 9 bajo par, es uno de los nueve líderes en el Masters Tournament.

Masters al momento

Previo
En punto de las 10:59 horas tiempo de la Ciudad de México, el golfista mexicano Abraham Ancer saldrá a disputar la tercera ronda del Masters Tournament, uno de los cuatro Majors del golf varonil que se desarrolla en el legendario campo del Augusta National Golf Club, trazado fundado por Bobby Jones y Clifford Roberts.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, quien juega apenas su primer torneo de Maestros, es uno de los cinco líderes en Georgia. El "Turco", comparte lo más alto de la clasificación general con el español Jon Rahm, el australiano Cameron Smith y los estadounidenses Justin Thomas y el número uno del mundo Dustin Johnson.

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