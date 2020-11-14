Seguimiento en VIVO de Abraham Ancer en el Masters Tournament
El golfista mexicano Abraham Ancer disputará la tercera ronda en el Augusta National en compañía de Justin Thomas y Cameron Smith.
Finaliza Abraham Ancer la tercera ronda del Masters empatado en la segunda posición con -12 a cuatro impactos del líder Dustin Johnson.
#themasters— TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 14, 2020
Finaliza @Abraham_Ancer la tercera ronda del @TheMasters empatado en la segunda posición con -12 a cuatro impactos del líder @DJohnsonPGA. 👊🇲🇽#AztecaGolf ⛳ pic.twitter.com/I2HlH8GVxA
Birdies consecutivos en el 15 y 16 colocaron a Abraham Ancer en la segunda posición del Masters con -12 a cuatro del líder Dustin Johnson.
Se aleja cada vez más. Un birdie en el hoyo 15 puso a Dustin Johnson con 16 menos, líder absoluto del Masters; Abraham Ancer es sexto con -10 después de 14 hoyos.
With this birdie on No. 15, Dustin Johnson reaches 16 under par and makes his lead four strokes. #themasters pic.twitter.com/VaKShCIGLw— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020
Con bogey en el hoyo 13, el mexicano Abraham Ancer descendió a la sexta posición del Masters con un acumulado de diez bajo par.
#TheMasters— TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 14, 2020
Con bogey en el hoyo 13, el mexicano @Abraham_Ancer descendió a la sexta posición del @TheMasters con un acumulado de diez bajo par. #AztecaGolf ⛳ pic.twitter.com/vddDAW5cBP
El número uno del mundo Dustin Johnson con -15, comienza a separase del pelotón de cuatro jugadores empatados en el segundo lugar entre ellos el mexicano Abraham Ancer con -11.
The lead is now four for Dustin Johnson. Birdie on No. 13. #themasters pic.twitter.com/h66gfy6Ky5— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020
Sigue en la pelea. Abraham Ancer acumula -11 después de hacer par en el hoyo 11; el mexicano comparte la tercera posición a tres del líder Dustin Johnson.
#themasters— TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 14, 2020
Sigue en la pelea. @Abraham_Ancer acumula -11 después de hacer par en el hoyo 11; el mexicano comparte la tercera posición a tres del líder @DJohnsonPGA. #AztecaGolf ⛳ pic.twitter.com/Npp4dBYQos
Al término de los primeros nueve hoyos, Abraham Ancer comparte la tecera posición del Masters Tournament con 11 bajo par, a tres del líder Dustin Johnson.
El campeón defensor Tiger Woods con -4, está en el top 25 de la edición 84 del Masters; Abraham Ancer sigue segundo con -11.
Back to four under par for Tiger after a birdie on No. 12. #themasters pic.twitter.com/pIzJK1ymCv— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020
Un birdie en el hoyo siete, para un total de -11, pone al mexicano Abraham Ancer empatado en el segundo lugar del Masters a tres impactos del líder Dustin Johnson.
Estadounidense Justin Thomas con -11 se pone en el segundo sitio en solitario del Masters; Abraham Ancer es tercero con -10.
Justin Thomas moves to solo second place with a birdie on No. 6. #themasters pic.twitter.com/TmzhwUfKKo— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020
El japonés Hideki Matsuyama no se queda atrás y con birdie para -9 se metió a la sexta posición del Masters. Abraham Ancer sigue segundo con -10.
El japonés Hideki Matsuyama no se queda atrás y con este birdie para -9 se metió a la sexta posición del @TheMasters. #AztecaGolf https://t.co/jqcs9BGath— TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 14, 2020
No cree en nadie. Otro birdie, ahora en el hoyo cuatro mantiene a Dustin Johnson como líder (-13) del Masters; Abraham Ancer es segundo con -10.
No cree en nadie. Otro birdie, ahora en el hoyo cuatro mantiene a @DJohnsonPGA como líder (-13) del @TheMasters; @Abraham_Ancer es segundo con -10. #AztecaGolf https://t.co/pPoYRAOvMw— TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 14, 2020
Primer birdie en el día para Abraham Ancer, quien con -10 después de tres hoyos comparte el segundo lugar en Augusta.
#themasters— TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 14, 2020
Primer birdie en el día para @Abraham_Ancer, quien con -10 después de tres hoyos comparte el segundo lugar del @TheMasters.#AztecaGolf ⛳ pic.twitter.com/WHkXlltn4i
En fuego. Un birdie en la bandera del tres para -12, mantiene a Dustin Johnson en el liderato del Masters.
Una estupenda águila en el hoyo dos ubicó a Dustin Johnson en el liderato del Masters con -11; Abraham Ancer es cuarto con -9 en dos hoyos.
Dustin Johnson leaps to 11 under par with an eagle on No. 2. #themasters pic.twitter.com/RJo5plEdel— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020
Al término del primer hoyo, Abraham Ancer con 9 bajo par, es uno de los nueve líderes en el Masters Tournament.
Previo
En punto de las 10:59 horas tiempo de la Ciudad de México, el golfista mexicano Abraham Ancer saldrá a disputar la tercera ronda del Masters Tournament, uno de los cuatro Majors del golf varonil que se desarrolla en el legendario campo del Augusta National Golf Club, trazado fundado por Bobby Jones y Clifford Roberts.
El originario de Reynosa, Tamaulipas, quien juega apenas su primer torneo de Maestros, es uno de los cinco líderes en Georgia. El "Turco", comparte lo más alto de la clasificación general con el español Jon Rahm, el australiano Cameron Smith y los estadounidenses Justin Thomas y el número uno del mundo Dustin Johnson.
What an amazing experience so far in my first @TheMasters! Gonna be a memorable weekend at Augusta National. -9 after 36 holes #TeamAncer 🔥— Abraham Ancer (@Abraham_Ancer) November 13, 2020
¡Hasta ahora una experiencia increíble en mi primer Masters! Será un fin de semana inolvidable en Augusta National. -9 después de 36 hoyos pic.twitter.com/F6uv6PNRHm