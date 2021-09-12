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Fútbol

Billy Horschel se lleva el BMW PGA Championship

Horschel se convirtió en el segundo golfista estadounidense en ganar el torneo, desde que Arnold Palmer lo consiguiera en 1975.

European Tour - BMW PGA Championship



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Escrito por: Azteca Deportes

El estadounidense Billy Horschel se consagró este domingo en el BMW PGA Championship, el tercero de los cuatro torneos que conforman las prestigiosas Rolex Series del circuito europeo.

Horschel consiguió un birdie en el último hoyo que impidió un desempate entre él y otros tres golfistas, tales como el tailandés Kiradech Aphibarnrat, el galés Jamie Donaldson y el inglés Laurie Canter, quienes terminaron empatados en el segundo lugar.

Billy Horschel, de 34 años, ganó en el club inglés Wentworth con 269 golpes totales (19 abajo del par) y tras firmar este domingo una última tarjeta de 65 (-7) acabó con un impacto menos que Canter, Donaldson y Aphibarnrat.

El estadounidense llegó al hoyo 18 empatado con esos tres jugadores, quienes esperaban el final de su ronda en la casa club. Con un birdie en el par 5 de cierre de torneo, evitó la disputa de un desempate y se hizo con el trofeo.

No fue elegido para la Ryder Cup

El golfista de Grant, Florida, cuya ausencia en el equipo de Estados Unidos para la Ryder Cup causó cierta polémica, selló su séptimo título profesional y el segundo de la presente temporada, ya que a finales de marzo también se había llevado el WGC-Dell Technologies Match Play.

Tal vez te interese: Estados Unidos presentó a su equipo para la Ryder Cup

El siguiente torneo de las Rolex Series 2021 será el DP World Tour Championship, Dubai, el cual se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre.

EFE.

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