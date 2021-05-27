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Fútbol

Brady y Mickelson vs Rodgers y DeChambeau

Se presentó una edición más de la “Capital One’s The Match”, evento que reúne a figuras del deporte en los Estados Unidos, para jugar golf y recaudar fondos.

Tom Brady Phil Mickelson

Escrito por: Pablo de Rubens

Se hace oficial, la 4ta edición del “Capital One´s The Match” promete traer grandes emociones para inicios del mes de Julio, en esta ocasión Tom Brady y Phil Mickleson vuelven, pero ahora para enfrentar a Bryson DeChambeau y Aaron Rodgers, un evento con fines benéficos.

Esta será la primera ocasión en la que veremos a Bryson y Aaron jugando juntos, el año pasado pudimos disfrutar de la gran dupla de Tiger Woods y Peyton Manning, por ello es que este 2021 podremos ver si el todavía quarterback de Packers y actual MVP de la NFL puede derrotar al quarterback más veterano de toda la liga en un deporte diferente al del futbol americano. Por otro lado Bryson DeChambeau viene de ganar el U.S Open el año pasado, el cual significó el primer Major de su carrera, un logro que muy pocos logran alcanzar.

Sin embargo la gran nota se encuentra del lado de Brady/Mickelson, el quarterback de 43 años de edad, volvió a sorprender al mundo entero al ganar nuevamente un Super Bowl, pero ahora con Tampa Bay Buccaneers, final en donde su equipo derrotó 31-26 a los Chiefs de Patrick Mahomes, lo que significó su 7mo anillo de campeón en 20 años de carrera, el quarterback más longevo de toda la historia en conseguirlo.

Mientras tanto Phil Mickelson tampoco se queda atrás, ya que el fin de semana pasado emocionó a todos los aficionados al golf, al llevarse de manera contundente el PGA Championship, el sexto Major de una larga carrea y no sólo eso, si no que con este gran resultado, Phil entra a los libros de historia como el jugador más antiguo en ganar un torneo grande del PGA Tour con 50 años de edad. Asunto por el cual, la brecha generacional entre una dupla y la otra es bastante importante.

Este es un evento que ha tomado gran relevancia

Este ha sido un evento que ha llamado mucho la atención, por la gran cantidad de fondos que se logran recaudar para causas benéficas, siendo Phil Mickelson la constante en cada uno de los cuatro torneos que se han efectuado. En la primera edición, el veterano golfista derrotó a Tiger Woods en 22 hoyos, recaudando $9 millones de dólares, la segunda la ganaron Manning y Woods sobre Mickelson y Brady en Florida, ese día se recaudaron $20 millones de dólares, en noviembre del año pasado, para el enfrentamiento, Stephen Curry y Charles Barkley tomaron los lugares de Woods y Brady, recaudando $6.4 millones de dólares.

Por estos y muchos motivos más, probablemente esta sea una de las ediciones más esperadas por parte de los fanáticos, esperaremos al 6 de julio para conocer el desenlace.

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