Bryson DeChambeau divulga la causa del mareo que padeció en el Masters Tournament

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- En noviembre pasado, Bryson DeChambeau era el favorito en las apuestas para adjudicarse el Masters Tournament en el Augusta National. El “Científico del Golf” venía de obtener una clara victoria de seis golpes en el U.S. Open celebrado en Winged Foot en Mamaroneck, Nueva York.

Ya en Augusta, se quejó de sentirse mareado y de que algo andaba mal con su estómago. Dijo que vio a médicos para saber si existía un problema con su oído interno, le hicieron pruebas de presión ocular y auditiva e incluso le hicieron una ecografía en el corazón.

"Lo único que les puedo decir es que he hecho mucho entrenamiento cerebral ... y el lóbulo frontal de mi cerebro estaba trabajando muy, muy duro", dijo DeChambeau hace unos días. "Y eso es lo que me dio algunos síntomas extraños".

DeChambeau terminó con un decepcionante sitio 34 en Augusta National, su único resultado fuera del top ten en cuatro torneos esta temporada. Fue séptimo en el Sentry Tournament of Champions, donde lideró la categoría de distancia con el driver (303.6 yardas). Jugó sus últimos ocho hoyos en Kapalua en seis bajo par, incluida un águila en el hoyo final.

El Científico trabaja en todos los aspectos físicos y mentales

Actualmente DeChambeau es quinto en la clasificación de FedExCup. No dio más detalles sobre qué hizo que el lóbulo frontal trabajara tan duro o cómo lo afectó. DeChambeau, siempre científico, usa un programa llamado "Neuropeak Pro" para usar la respiración adecuada, controlar su frecuencia cardíaca y calmar su cerebro.

"Cuando comencé a relajar un poco mi cerebro y simplemente a entrar en una situación más cómoda y a tener una rutina de sueño realmente buena, muchos de esos síntomas desaparecieron", dijo. "Y regresan de vez en cuando, pero como respiro mucho, desaparece y eso es realmente lo que estoy enfocado en intentar hacer", dijo el estadounidense.

"Realmente estoy trabajando en la salud intestinal en este momento", agregó DeChambeau. También dijo que estaba tomando suplementos digestivos en el Masters mientras trabajaba en las "cosas intestinales", y eso contribuyó a que no se sintiera mejor.

"Todo pasó factura", dijo. "No creo que fuera exactamente eso específico. Pero fue una combinación de algunas cosas que hicieron que mi cerebro se intensificara, trabajar en exceso y simplemente rendirse".