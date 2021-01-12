El Masters Tournament de este año recibirá cantidad limitada de público

AUGUSTA, GEORGIA.- Fred Ridley, presidente del Augusta National Golf Club, anunció hoy que el Club tiene la intención de limitar la asistencia a la edición 85 del Masters Tournament, uno de los cuatro Majors del golf varonil, programada para realizarse del 5 al 11 de abril de 2021.

La competencia se llevará a cabo con estándares de salud y seguridad similares a los instituidos previamente en noviembre de 2020. Con estos protocolos implementados, se están haciendo esfuerzos para incluir un número limitado de usuarios, siempre que se pueda hacer de manera segura.

“Tras la exitosa realización del Masters Tournament en noviembre pasado con solo el personal esencial, confiamos en nuestra capacidad para invitar responsablemente a un número limitado de patrocinadores al Augusta National Golf Club en abril”, dijo Fred Ridley.

“Al igual que con la pasada edición realizada hace apenas unos meses, implementaremos prácticas y políticas que protegerán la salud y seguridad de todos los asistentes. Nada es, ni será, más importante que el bienestar de todos los involucrados”, agregó el director de uno de los campos más emblemáticos del mundo.

“Si bien estamos decepcionados de no poder recibir a un grupo completo de espectadores y patrocinadores este año, continuaremos nuestros esfuerzos para asegurar que todos los que compraron boletos al Augusta National Golf Club tengan acceso en 2022, siempre que mejoren las condiciones".

Además, Ridley anunció que el Club tiene la intención de llevar a cabo las rondas finales del Augusta National Women’s Amateur, así como las finales nacionales del Drive, Chip and Putt según lo programado. Ambos importantes torneos también tienen la intención de albergar a un pequeño número de patrocinadores y espectadores.

El Comité Directivo del Augusta National Golf Club, está en proceso de comunicarse con todos los poseedores de boletos registrados, y se emitirán reembolsos a aquellos clientes que no hayan sido seleccionados para asistir.

Un Masters inolvidable

Cabe recordar que en la edición 2021, el golfista mexicano Abraham Ancer, tuvo un extraordinario debut en el Masters Tournament, evento que llegó a liderar durante la segunda ronda y en el cual finalizó empatado en el sitio 13 a 12 impactos del campeón el estadounidense Dustin Johnson.