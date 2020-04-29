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Scheffler lidera torneo de beneficio en Texas

El estadounidense Scottie Scheffler encabeza el Maridoe Samaritan Fund Invitational justa que se celebra para ayudar a caddies sin trabajo

Se puso en marcha el torneo a beneficio de caddies sin empleo en Texas a casua del COVID-19
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CARROLLTON, TEXAS.- Scottie Scheffler, el novato del PGA Tour y originario de Dallas, Texas, dominó la primera ronda del Maridoe Samaritan Fund Invitational, el cual destinará fondos a los caddies del Maridoe Golf Club que se han quedado sin empleo por el COVID-19.

Este torneo fue el centro de atención porque será, en parte, el disparador de la reanudación de la temporada del PGA Tour, junto con el Charles Schwab Challenge, programado del 11 al 14 de junio en Fort Worth, Texas.

Scheffler embocó para birdies en los hoyos dos, seis, nueve, 10, 13, 15, 16 y 18, y cometió bogey en las banderas tres y 12, y de esta forma entregó una papeleta de 66 golpes, seis bajo par.

Corresponde el segundo lugar a Austin Eckroat y Quade Cummins con 68, para menos cuatro; el cuarto sitio a Davis Riley y Mark Reppe con 69 (3 abajo), el sexto a Travis Vick y Harri Higgs con 70 (-2), el octavo a Zach Bauchou con 71 (-1), el noveno a Thomas Morrison con 72 y empate, y el décimo a Cooper Dossey con 73 (+1).

El ex mariscal de campo de Vaqueros de Dallas, Tony Romo, tiró para 78, seis arriba de par, para estar en la posición 35 del tablero; mientras el profesional noruego Viktor Hovland jugó para 75 (+3) y está en el puesto 20.

El Maridoe Golf Club está en la localidad de Carrollton, en la parte norte de la periferia de Dallas, y el Torneo Charles Schwab Callenge se va a desarrollar en el Colonial Country Club, ubicado en Forth Worth, ciudad cercana a Dallas, área donde están abiertos los campos para la práctica de este deporte.

Ahí, en el Colonial, quiere estar Scheffler el 11 de junio cuando se reanude la temporada del PGA Tour, la cual se encuentra suspendida desde el 12 de marzo anterior, a causa de la pandemia de COVID-19.

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