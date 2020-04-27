Jordan Spieth encabeza torneo a beneficio

DALLAS, TEXAS.- Los profesionales Jordan Spieth, Viktor Hovland y Scottie Scheffler, el ex mariscal de campo Tony Romo, de Vaqueros de Dallas, y otros amateurs están programados para participar de martes a jueves de la próxima semana en el Maridoe Samaritan Fund Invitational de golf.

Jordan Spieth, uno de los mejores jugadores de la actualidad, con 11 victorias como profesional, está pendiente de la aprobación del PGA Tour para jugar y aunque no lo haga, sí estará presente en el torneo como visor.

El Maridoe Golf Club se encuentra en Carrollton, Texas, donde el torneo se jugará a 54 hoyos y se espera la presencia del profesional Harry Higgis, así como Deron Williams, ex base de Jazz de Utah, Nets de Brooklyn, Mavericks de Dallas y Cavaliers de Cleveland.

Así como de Travis Vick y los hermanos Pierceson y Parker Coody, integrantes del equipo de golf de la Universidad de Texas, todos ellos miembros del Maridoe Golf Club, reportó golfchannel.com.

Este torneo se disputará con todas las medidas de seguridad necesarias ante la pandemia de COVID-19 y parte de lo recaudado será destinado a los caddies, quienes se han quedado sin trabajo.

Albert Huddleston, dueño del Maridoe, dijo que su club está encantado de ser anfitrión del Maridoe Samaritan Fund Invitational y de “establecer y representar el nuevo estándar en el desempeño del torneo, manteniendo la buena salud, seguridad y bienestar de los jugadores”.

