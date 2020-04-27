Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Jordan Spieth encabeza torneo a beneficio

De martes a jueves de la semana entrante se disputará el Maridoe Samaritan Fund Invitational en Carrollton, Texas

Jordan Spieth sería el anfitrión del torneo que desea recaudar fondos para caddies sin trabajo en su natal Texas
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

DALLAS, TEXAS.- Los profesionales Jordan Spieth, Viktor Hovland y Scottie Scheffler, el ex mariscal de campo Tony Romo, de Vaqueros de Dallas, y otros amateurs están programados para participar de martes a jueves de la próxima semana en el Maridoe Samaritan Fund Invitational de golf.

Jordan Spieth, uno de los mejores jugadores de la actualidad, con 11 victorias como profesional, está pendiente de la aprobación del PGA Tour para jugar y aunque no lo haga, sí estará presente en el torneo como visor.

El Maridoe Golf Club se encuentra en Carrollton, Texas, donde el torneo se jugará a 54 hoyos y se espera la presencia del profesional Harry Higgis, así como Deron Williams, ex base de Jazz de Utah, Nets de Brooklyn, Mavericks de Dallas y Cavaliers de Cleveland.

Así como de Travis Vick y los hermanos Pierceson y Parker Coody, integrantes del equipo de golf de la Universidad de Texas, todos ellos miembros del Maridoe Golf Club, reportó golfchannel.com.

Este torneo se disputará con todas las medidas de seguridad necesarias ante la pandemia de COVID-19 y parte de lo recaudado será destinado a los caddies, quienes se han quedado sin trabajo.

Albert Huddleston, dueño del Maridoe, dijo que su club está encantado de ser anfitrión del Maridoe Samaritan Fund Invitational y de “establecer y representar el nuevo estándar en el desempeño del torneo, manteniendo la buena salud, seguridad y bienestar de los jugadores”.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP