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Fútbol

Abren campos de golf en Estados Unidos

El 80 por ciento de los campos de golf ya disponibles en Estados Unidos después de haber sido cerrados por la pandemia del COVID-19

Los fanáticos al golf en Estados Unidos ha regresado a la actividad al abrirse el 80 por ciento de los campos en dicha nación



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Escrito por: Azteca Deportes

NUEVA YORK.- El camino a la reapertura de la temporada 2019-2020 del PGA Tour, donde participan los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, cada vez está más despejado en territorio estadounidense, donde 80 por ciento de los campos ya está abierto.

Hasta el lunes pasado solo están cerrados los campos en los estados de Maryland, Massachusetts y Vermont, sin anuncio todavía de cuándo podrían abrirse, esto a causa de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

La National Golf Foundation informó el lunes que 80 por ciento de los campos de golf ya están disponibles, al abrir sus puertas los de Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Nuevo México, Nueva Jersey, Michigan, Maine e Illinois.

Abraham Ancer y Carlos Ortiz reanudarán la competencia en el Charles Schwab Challenge, programado del 11 al 14 de junio en el campo del Colonial Country Club en Fort Worth, Texas, el cual repartirá 7.5 millones de dólares en premios.

Esa es la previsión del PGA Tour para el reinicio de la campaña 2019-2020, la cual está suspendida desde el 12 de marzo, después de ser disputada la primera ronda de The Players, considerado el quinto Major.

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