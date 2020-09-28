Estadounidense John Catlin la está rompiendo en Europa

BALLYMENA, IRLANDA DEL NORTE.- John Catlin registró un brillante cierre de 64 golpes para ganar su segundo título del Tour Europeo en un mes al imponerse en el Dubai Duty Free Irish Open 2020.

Las condiciones fueron las más favorables en toda la semana después de un retraso por heladas y niebla en Galgorm Spa & Golf Resort y Catlin fue el hombre que tomó ventaja, haciendo birdie en tres de sus últimos cuatro hoyos.

El estadounidense terminó con diez bajo par, dos golpes de ventaja sobre el inglés Aaron Rai y tres por delante del australiano Maverick Antcliff y el tailandés Jazz Janewattananond. El dúo sueco de Joakim Lagergren y Oscar Lengden finalizaron con seis bajo par.

El ganador del Estrella Damm N.A. Andalucia Masters a principios de este mes, ahora tiene un par de victorias en el European Tour. Catlin se une a Rasmus Højgaard y Sam Horsfield como múltiples ganadores en la Carrera a Dubai 2020 y asciende al puesto 14 en el Ranking y al top 100 del mundo.

También se convierte en el tercer estadounidense en ganar este evento y el primero en 43 años después de las victorias de los grandes campeones Ben Crenshaw y Hubert Green en 1976 y 1977 respectivamente.

"Estar en la lista con esos nombres es algo realmente especial y me siento muy honrado", dijo. "Estoy tan feliz. Estaba hablando con alguien sobre dónde estaba hace cuatro años y estar aquí es tan surrealista”, agregó el ganador.

