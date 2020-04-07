Trevor Immelman nuevo capitán “Internacional”

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA- Los oficiales de la Presidents Cup y del PGA TOUR anunciaron hoy que el sudafricano Trevor Immelman fue nombrado capitán del Equipo Internacional para la Presidents Cup 2021, que se realizará en el Quail Hollow Club en Charlotte, Carolina del Norte. El capitán de Estados Unidos será anunciado más adelante.

Immelman se desempeñó como asistente del capitán de su compatriota Ernie Els en la Presidents Cup de 2019, que vio al equipo Internacional construir su mayor liderazgo en la historia de la Presidents Cup pero que finalmente cayó ante un equipo estadounidense liderado por Tiger Woods, por 16-14, en el The Royal Melbourne Golf Club, en Melbourne, Australia.

“La Presidents Cup y el PGA TOUR han sido fundamentales en mi carrera, por lo que para mí ahora liderar el Equipo Internacional será uno de los mejores momentos de mi carrera y algo que espero con mucha emoción. ", dijo Immelman

Immelman jugó dos veces la Presidents Cup (2005, 2007) y tiene dos títulos en el PGA TOUR y 11 victorias mundiales, incluido el Masters Tournament 2008.

"El Equipo Internacional recibe un nuevo líder apasionado y afable en Trevor Immelman", dijo el comisionado del PGA TOUR, Jay Monahan. “Trevor es universalmente respetado en el mundo del golf y recibirá un inmenso apoyo mientras navega en este nuevo y emocionante desafío”, agregó el directivo.

