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Fútbol

Inglés Sam Horsfield debuta como campeón en el European Tour

Sam Horsfield venció a Thomas Detry en una emocionante batalla en el último día para ganar su primer título del Circuito Europeo en el Hero Open.

El jugador de 23 años de edad consiguió su primer título en el European Tour

Escrito por: Azteca Deportes

BIRMINGHAM, INGLATERRA.- El inglés Sam Horsfield salió a la cuarta ronda del Hero Open en el Forest of Arden Marriott Hotel & Country Club con una ventaja de un golpe y se ubicó en la cima de la tabla de clasificación casi todo el día hasta que el belga Thomas Detry lo superó con un birdie el hoyo 17.

Esa fue la primera vez que Horsfield, que tenía una ventaja de seis impactos en la ronda del sábado, no había estado como líder durante todo el fin de semana, pero un bogey de Detry en el último obstáculo lo colocó nuevamente en la cima de la justa inglesa.

Un birdie en el 17, par cinco puso al jugador local de 23 años nuevamente en el liderato en solitario y mantuvo el valor al último para firmar por un 68, un 18 bajo par total y una victoria inaugural en su aparición 65 en el European Tour.

El belga Detry firmó un 66 para terminar con un solo impacto detrás, tres por delante del sueco Alexander Björk, el galés Oliver Farry el inglés Chris Paisley.

Horsfield apareció en el radar de golf a la edad de 13 años cuando registró un 59 en su campo local en Florida, un puntaje que igualó cuando jugaba con amigos en Orlando durante la pausa del coronavirus.

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