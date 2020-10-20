Cancelan el Hero World Challenge, torneo donde el anfitrión es Tiger Woods

ALBANY, BAHAMAS.- En medio de la pandemia de coronavirus en curso y las restricciones de viaje asociadas, la Fundación TGR de Tiger Woods anunció ayer en las redes sociales la cancelación del Hero World Challenge de esta temporada en Albany, Bahamas. El evento no oficial de 18 jugadores se llevaría a cabo del 3 al 6 de diciembre.

Henrik Stenson fue el campeón defensor en el Hero, donde los ganadores recientes también incluyen a Jon Rahm, Rickie Fowler, Bubba Watson y Jordan Spieth. Las cinco victorias de Woods en dicho torneo y sus cinco finalistas en segundo lugar se produjeron cuando la competencia se llevó a cabo en Sherwood Country Club en Thousand Oaks, California, que es sede del ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD esta semana.

Aquí está la declaración:

Dadas las restricciones globales actuales y los desarrollos en curso resultantes de COVID-19, el 2020 Hero World Challenge no se jugará este año. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta la salud y el bienestar de todos los integrantes del torneo y de la comunidad de Albany. Esperamos recibir a 18 de los mejores jugadores del mundo y dar la bienvenida a los invitados al torneo en Albany, Bahamas el próximo año. Las actualizaciones sobre el evento de 2021 se realizarán en los canales sociales HeroWorldChallenge.com y @TGRLiveEvents.