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A Jon Rahm se le escapó la oportunidad de volver a la cima del Ranking Mundial

El español pudo regresar a la cima del Official World Golf Ranking, sin embargo, su segundo lugar obtenido en el ZOZO CHAMPIONSHIP mantuvo a Dustin Johnson como el mejor del orbe.

El español Rahm finalizó segundo en el ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD

Escrito por: Azteca Deportes

MADRID, ESPAÑA.- Al español Jon Rahm se le escurrió la victoria en el ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD por un solo golpe y por ende el volver a liderar la clasificación mundial de golf (Official World Golf Ranking)

La victoria del estadounidense Patrick Cantlay en Thousand Oaks, California, que sube cinco puestos y entra en el top ten, noveno, combinado con el empate en el segundo puesto del de Barrika con el también estadounidense Justin Thomas, tercero en la lista mundial, conformaron la tormenta perfecta para dejar a Rahm sin el doble premio.

El estadounidense Dustin Johnson quien no ha tenido participación en el PGA TOUR debido a dar positivo a COVID-19 hace unas semanas, sigue por tanto como líder, aunque ahora sólo le separan 0.0835 puntos de promedio.

El mexicano Abraham Ancer sigue siendo el mejor latinoamericano tras Rahm, en el puesto 21. El español Sergio García es el 40, el chileno Joaquín Niemann, el 42, el colombiano Sebastián Muñoz, el 60, y el también español Rafael Cabrera el 78, por lo que al top 100 se refiere.

Clasificación mundial:

1. Dustin Johnson (USA) 10.2573 puntos de media
2. Jon Rahm (ESP) 10.1738
3. Justin Thomas (USA) 9.0604
4. Collin Morikawa (USA) 7.5799
5. Rory McIlroy (IRL) 7.4962
6. Bryson DeChambeau (USA 7.4232
7. Xander Schauffele (USA) 7.1685
8. Webb Simpson (USA) 7.0077
9. Patrick Cantlay (USA) 6.3171
10. Tyrrell Hatton (ING) 6.2557

21. Abraham Ancer (MEX) 3.9340
40. Sergio García (ESP) 2.8161
42. Joaquín Niemann (CHI) 2.6911
60. Sebastián J. Muñoz (COL) 2.1114
78. Rafa Cabrera (ESP) 1.7411.

TEXTO Y FOTO : EFE

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