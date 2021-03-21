Roberto Díaz puso el nombre de México en lo más alto del golf. El veracruzano conquistó con 18 hoyos debajo de par el Chitimacha Louisiana Open, gracias a una destacada actuación.

“Tienes que permanecer en el momento, comencé a adelantarme en el número 12”, señaló el golfista azteca. “Son muchas emociones. Esto es para mí mamá. Ella falleció hace mucho tiempo”.

Para este domingo, Bobby llegó con el estadounidense Peter Uihlen sobre de él, después de tarjetas 65-67 respectivamente del pasado sábado. Y aunque no fue su mejor día, logró sobreponerse, para conquistar su primer campeonato.

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Baila @BobbyDiazz, baila. 🇲🇽 🔥



Un espectacular 65, con tiros como ese, dejan al mexicano como co-líder del @LouisianaOpen con -8.pic.twitter.com/Cnw5PsPPX7 — Golf Channel LA (@GolfChannelLA) March 19, 2021

A pesar de que hoy tuvo su peor ronda, con 69 golpes, la ventaja que logró conseguir durante las tres rondas pasadas le dio el campeonato en Louisina. Por su parte, Uihlen intentó alcanzar al mexicano, pero le fue imposible a pesar de terminar 67 golpes en la cuarta ronda.

Pues a medida que avanzaba la ronda, el estadounidense lo persiguió, pero nunca pudo hacer lo suficiente para evitar que Díaz reclamara el título. El cierre 67 de Uihlein fue un tiro mejor que el 68 de Díaz, pero finalmente un bogey en el No. 17 dejó a Uihlein a un tiro del hoyo de desempate.

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Primer triunfo de Roberto Díaz

Roberto Díaz terminó con tarjeta de 266 golpes, solo uno arriba del estadounidense, para conquistar su primer triunfo en el Korn Ferry Tour. En 2017 perdió en un desempate en el Campeonato de Clubes de Colombia; y en febrero del año pasado, fue subcampeón del Campeonato de Panamá.

“No puedo explicar lo mucho que quería ganar. Era una espinita en mi carrera. Quería esto durante tanto tiempo y ahora que lo tengo, es increíble", agregó.

El otro nacido en nuestro país que tuvo participación, José de Jesús Rodríguez, terminó en la posición 66 con un golpe arriba sobre par y una tarjeta de 285.

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