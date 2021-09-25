Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Estados Unidos toma ventaja en la Ryder Cup

Los estadounidenses consiguieron seis victorias en los ocho partidos que se jugaron hoy. Aún así, el español Sergio García hizo historia.

The 2020 Ryder Cup




|


Escrito por: Azteca Deportes

Estados Unidos ha comenzado la Ryder Cup con cinco victorias, dos empates y solo una derrota frente al equipo europeo. El único triunfo para los del viejo continente fue conseguido por Jon Rahm y Sergio García, quienes vencieron a Justin Thomas y Jordan Spieth.

“Estamos contentos de por lo menos poder ayudar un poco al equipo esta mañana”, comentó García tras lograr el único punto para Europa de los cuatro partidos de Foursomes.

Después de hoy, García amplía su récord de puntos ganados en la Ryder (26.5) e iguala el historial del alemán Bernhard Langer de victorias en partidos de golpes alternos (11). El español ganador del Masters de 2017 acumula cuatro victorias, una derrota y un empate en sus seis emparejamientos con un compatriota en la Copa.

A la victoria de los españoles con tres hoyos de ventaja y uno por jugar (3 y 1), siguió la derrota del inglés Paul Casey y el noruego Viktor Hovland contra Dustin Johnson y Colin Morikawa (3 y 2), la caída de los ingleses Lee Westwood y Matt Fitzpatrick frente a Brooks Koepka y Daniel Berger (2 y 1) y la debacle del inglés Ian Poulter y el norirlandés Rory McIlroy en su partido contra Patrick Cantlay y Xander Schauffele (5 y 3).

“Teníamos un plan y lo seguimos. Creo que jugaron bien esta mañana. Así es el Match Play. Esperamos tener una gran tarde y adherirnos al plan”, dijo después del 3 a 1 inicial el capitán del equipo europeo, el irlandés Padraig Harrington.

No hubo reacción en la tarde

Sin embargo, en los partidos de fourball de la tarde, Europa no logró recuperar terreno y solo cosechó dos empates, el del inglés Tommy Fleetwood y Hovland contra Thomas y Cantlay y el de Hatton y Rahm contra Dechambeau y Scheffler.

Johnson, esta vez en compañía de Schauffele, volvió a imponerse a Casey y el austriaco Bernd Wiesberger (3 y 2). Y los estadounidenses Tony Finau y Harris English derrotaron con contundencia al irlandés Shane Lowry y McIlroy (4 y 3), que acumula dos partidos perdidos.

Puede interesarte: La opinión de Abraham Ancer sobre la Ryder Cup

La 43ª Copa Ryder ha comenzado con un resultado acumulado de 6 puntos a 2, una ventaja de cuatro puntos que Estados Unidos no había disfrutado desde 1997 y supera la diferencia de tres puntos de 2008, cuando los estadounidense acabaron ganando por una diferencia de cinco puntos (16,5-11,5) en Valhalla, Kentucky.

Europa tendrá que arrancar con fuerza la remontada por los 20 puntos que quedan por disputar en la segunda serie de foursomes del sábado por la mañana, misma en la que volverán a jugar juntos Rahm y García contra Koepka y Berger. Los otros tres partidos serán Johnson y Morikawa contra Casey y Hatton, Spieth y Thomas contra Hovland y Wiesberger, y Cantlay y Schauffele contra Cantlay y Schauffele.

EFE

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Conferencia de Prensa

Ver en vivo
12:55 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP