Estados Unidos toma ventaja en la Ryder Cup

Estados Unidos ha comenzado la Ryder Cup con cinco victorias, dos empates y solo una derrota frente al equipo europeo. El único triunfo para los del viejo continente fue conseguido por Jon Rahm y Sergio García, quienes vencieron a Justin Thomas y Jordan Spieth.

“Estamos contentos de por lo menos poder ayudar un poco al equipo esta mañana”, comentó García tras lograr el único punto para Europa de los cuatro partidos de Foursomes.

Después de hoy, García amplía su récord de puntos ganados en la Ryder (26.5) e iguala el historial del alemán Bernhard Langer de victorias en partidos de golpes alternos (11). El español ganador del Masters de 2017 acumula cuatro victorias, una derrota y un empate en sus seis emparejamientos con un compatriota en la Copa.

A la victoria de los españoles con tres hoyos de ventaja y uno por jugar (3 y 1), siguió la derrota del inglés Paul Casey y el noruego Viktor Hovland contra Dustin Johnson y Colin Morikawa (3 y 2), la caída de los ingleses Lee Westwood y Matt Fitzpatrick frente a Brooks Koepka y Daniel Berger (2 y 1) y la debacle del inglés Ian Poulter y el norirlandés Rory McIlroy en su partido contra Patrick Cantlay y Xander Schauffele (5 y 3).

“Teníamos un plan y lo seguimos. Creo que jugaron bien esta mañana. Así es el Match Play. Esperamos tener una gran tarde y adherirnos al plan”, dijo después del 3 a 1 inicial el capitán del equipo europeo, el irlandés Padraig Harrington.

No hubo reacción en la tarde

Sin embargo, en los partidos de fourball de la tarde, Europa no logró recuperar terreno y solo cosechó dos empates, el del inglés Tommy Fleetwood y Hovland contra Thomas y Cantlay y el de Hatton y Rahm contra Dechambeau y Scheffler.

Johnson, esta vez en compañía de Schauffele, volvió a imponerse a Casey y el austriaco Bernd Wiesberger (3 y 2). Y los estadounidenses Tony Finau y Harris English derrotaron con contundencia al irlandés Shane Lowry y McIlroy (4 y 3), que acumula dos partidos perdidos.

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La 43ª Copa Ryder ha comenzado con un resultado acumulado de 6 puntos a 2, una ventaja de cuatro puntos que Estados Unidos no había disfrutado desde 1997 y supera la diferencia de tres puntos de 2008, cuando los estadounidense acabaron ganando por una diferencia de cinco puntos (16,5-11,5) en Valhalla, Kentucky.

Europa tendrá que arrancar con fuerza la remontada por los 20 puntos que quedan por disputar en la segunda serie de foursomes del sábado por la mañana, misma en la que volverán a jugar juntos Rahm y García contra Koepka y Berger. Los otros tres partidos serán Johnson y Morikawa contra Casey y Hatton, Spieth y Thomas contra Hovland y Wiesberger, y Cantlay y Schauffele contra Cantlay y Schauffele.

EFE

