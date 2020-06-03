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Fútbol

Cheyenne Woods reacciona en el caso de George Floyd

Para la sobrina de Tiger Woods, lo acontecido en Minneapolis con George Floyd refleja la realidad de un sector de la minoría estadounidense

La sobrina de Tiger Woods se manifestó sobre el caso George Floyd



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Escrito por: Azteca Deportes

NUEVA YORK.- La golfista estadounidense Cheyenne Woods, quien en 2012 se convirtió en la sexta jugadora afroamericana en llegar al LPGA Tour, señaló que la muerte de George Floyd, a manos de la policía, es una realidad de la “América Negra”.

Cheyenne, quien lleva dos victorias como profesional, es hija de Earl Dennison, medio hermano de Tiger Woods y por consiguiente es sobrina de la megaestrella del golf mundial.

George Floyd murió la semana pasada, tras ser sometido brutalmente por cuatro policías, en específico Derek Chauvin, lo cual quedó grabado en imágenes de video, mismos que se hicieron virales y desató manifestaciones crecientes en territorio estadounidense.

“Es una historia y una tragedia que ha sucedido demasiadas veces en toda la historia de la sociedad. Es triste y desgarradora que esa es una realidad de la América Negra”, expresó la atleta a Golfweek.

Woods dijo que como golfista minoritaria por su color de piel “muchas veces casi me veo obligada a sentir que tengo que vivir a mitad del camino y no ir de una manera u otra, ni decir nada demasiado exigente”.

Pero le llega el momento en el que debe tener una voz y hablar sobre lo que es importante para ella, porque eso le marca la diferencia en la vida, además ella, por lo que es y significa, puede influir y difundir una gran cantidad de positivismo y cambio.

“Veo a atletas como (los basquetbolistas) LeBron James y Stephen Curry hablar sobre esos temas y es muy poderoso ver alguien en esa luz, de tener una postura tan fuerte sobre algo que les importa a todos. Creo que son excelentes modelos a seguir en este sentido de tener realmente una voz”, concluyó.

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