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Fútbol

Woods se identifica con Jordan

La estrella estadounidense de golf Tiger Woods reconoció que tiene muchas similitudes con su compatriota el ex basquetbolista Michael Jordan

Tiger Woods reconoció que se refleja en la figura de Michael Jordan después de ver The Last Dance
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiger Woods, considerado uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, aseguró que Michael Jordan, nombrado el mejor basquetbolista de la historia, es un deportista tan competitivo e intenso que se identifica con él.

Michael Jordan está nuevamente de moda en el deporte mundial por la serie documental “The Last Dance” que cuenta su historia gloriosa de profesional con los Chicago Bulls.

Ambos atletas son grandes amigos y “MJ” calificó de increíble el triunfal regreso que tuvo Tiger, cuando el año pasado ganó por quinta vez Masters Tournament en Augusta National, luego de superar una serie de cirugías y años de alejamiento en la competencia.

A pregunta directa de golfdigest.com sobre si ha conocido un atleta tan competitivo como él, Woods respondió que “uno A y uno B, yo y Michael. Creo que es más competitivo exteriormente que yo, pero tengo mis tendencias a ser un poco competitivo a veces”.

De aquel día de 1997 que jugó golf con Jordan, compartió que “fue genial. En mentalidad puedo relacionarme con eso. Puedo relacionarme con la intensidad”.

También recordó aquella vez que jugó golf con el legendario boxeador Muhammad Ali, al decir que estaba formado en la fila de recepción del club y de pronto sintió un golpe sobre su costilla derecha.

Abundó que eso le dolió, se dio la vuelta para dar con todo un golpe, porque estaba muy enojado, y entonces vio que era Muhammad Ali, quien le dijo: “hola, niño” y él le respondió “¿por qué tuviste que darme un toque de amor tan fuerte? Ya era viejo, pero aún pegaba fuerte y sí dolía”.

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