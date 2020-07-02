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Fútbol

Realizan torneo de exhibición con fines benéficos previo al Rocket Mortgage Classic

Los estadounidenses Bubba Watson y Harold Varner III derrotaron al ex número uno del mundo Jason Day y Wesley Bryan en una competencia caritativa de nueve hoyos en el Detroit Golf Club

Previo al Rocket Mortgage del PGA Tour se realizó un torneo benéfico de nueve hoyos

Escrito por: Azteca Deportes

DETROIT, MICHIGAN.- Siempre hay tiempo para una buena causa. Previo al inicio del Rocket Mortgage Classic correspondiente al PGA Tour, se llevó a cabo una justa de exhibición con fines benéficos en el Detroit Golf Club la cual recaudó un millón de dólares.

Los carismáticos Bubba Watson y Harold Varner III, superaron 3 arriba en nueve hoyos a la dupla integrada por el ex número uno del mundo el australiano Jason Day y Wesley Bryan, ganador en 2016 de El Bosque Mexico Championship presented by INNOVA avalado por el Korn Ferry Tour y realizado en León, Guanajuato.

Bubba Watson ayudó a organizar el evento, que recaudó casi un millón de billetes verdes con la intención de ayudar a poner fin a la brecha digital en Detroit y garantizar que cada residente tenga acceso a internet, tecnología y capacitación en alfabetización digital.

Desde hoy y hasta el domingo, el Detroit Golf Club de la ciudad “Motor” será la sede del Rocket Mortgage Classic, fecha correspondiente al calendario regular del PGA Tour donde estará en juego una bolsa de siete millones y medio de dólares y contará con la participación de figuras como Bryson DeChambeau, Hideki Matsuyama y el campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship Patrick Reed.

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