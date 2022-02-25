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Luis García y Carlos Guerrero jugarán golf en Las Vegas

Carlos Guerrero “Warrior” y Luis “Doctor” García son los embajadores del Royaltee Las Vegas Golf Tournament, certamen que se disputará a mediados de mayo

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Escrito por: Mauricio Gutiérrez

Del 19 al 22 de mayo de este año, la ciudad de Las Vegas, Nevada se vestirá de gala para acoger el Royaltee Vegas Golf Tournament, evento en el que participarán 144 golfistas, incluidos nuestros comentaristas Luis García y Carlos Guerrero.

Premio Royaltee Vegas Golf Tournament

"Es en Las Vegas que es una ciudad donde el mexicano siempre tiene un vínculo muy especial, con el entretenimiento, el juego y ahora llega un tema con el torneo de golf, que tiene un premio realmente fascinante y más allá de esa situación, que te puedes por ahí equivocar y llevar hasta un millón, algo que ni Dustin Johnson, esto de ir con tus cuates, ir con tu esposa o con tu novia, con tu hijo o hija y disfrutar esa experiencia es fascinante", mencionó "el Doctor" en referencia a la recompensa económica que otorgará el certamen en caso de conseguir un hoyo en uno.

Por su parte, "Warrior" destacó que este tipo de proyectos contribuyen al desarrollo del golf nacional.

"Cada día hay más golfistas, cada día hay más gente que está involucrándose con este deporte. Creo que hacen un esfuerzo fantástico muchos empresarios por consolidar este deporte, por ejemplo Azteca Golf ha sido puntual en este aspecto y ha sido la estructura que de alguna manera ha llevado al golf en México a otro tipo de niveles", expresó.

Con el Royaltee Vegas Golf Tournament, Backspin MX comenzará su etapa de internacionalización en uno de los campos de golf con mayor historia de Estados Unidos.

"Estamos muy contentos de dar este torneo a los golfistas mexicanos y mexicanas es un torneo que se está trabajando mucho en conjunto con Las Vegas Country, en un recinto muy moderno, y en un campo de mucha tradición en Las Vegas donde hay PGA, hay grandes figuras como Frank Sinatra que han jugado ahí, es muy importante. Tenemos más de 15 años en la organización de torneos de golf y juntando todos esos factores, la bolsa de premios que es muy importante para el golfista, va a ser muy atractivo ir a jugar y pasar un una buena experiencia en Las Vegas", sentenció Héctor Gramillo director del torneo.

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