Un mexicano más confirma su presencia en el Mexico Open at Vidanta

El mexicano Armando Favela consiguió su boleto al Mexico Open at Vidanta luego de ganar la calificación exclusiva para jugadores latinoamericanos, que se disputó este martes en Mazatlán, Sinaloa.

Favela llegó a este torneo tras haber quedado en el sexto lugar del Estrella del Mar Open, torneo perteneciente a la temporada 2021-2022 del PGA TOUR Latinoamérica.

“Saber que jugué muy bien en el torneo de la semana pasada me dio mucha confianza para salir hoy y darme la mejor oportunidad de hacer score. En este tipo de torneos de calificación que dan un solo lugar, hay que tirar muy poquitas y básicamente es no desesperarse o no estar frustrado si fallo uno o dos birdies”, expresó.

El zurdo de 35 años, hizo 33 impactos en los primeros nueve hoyos, pero fue en la segundos nueve, donde apareció lo mejor de su juego con seis birdies que le permitieron finalizar con 30 golpes la vuelta del 10 al 18 para un total de 63, es decir nueve bajo par.

“En la segunda vuelta jugué muy bien. Me di siete oportunidades y metí seis, así que todo el día estuve buscando un birdie más porque sabía que el score tenía que ser bajo para ganarme ese boleto para el Mexico Open at Vidanta”, señaló.

Cabe resaltar que el mexicano nacido en Tijuana, Baja California no jugará por primera vez en el PGA TOUR, ya que tuvo una participación en el WWT Championship at Mayakoba en el año 2020, donde no superó el corte tras firmar tarjetas de 73 y 74.

En marzo del 2014, Favela logró su primera victoria como profesional en el PGA TOUR Latinoamérica al ganar el Stella Artois Open en Antigua, Guatemala. Ese mismo año finalizó en el segundo puesto del Abierto de Chile y en el octavo del Abierto Mexicano de Golf.

El mexicano Armando Favela gana el Calificatorio para Latinoamericanos, celebrado el día de hoy en Estrella del Mar Country Club. Favela tiró una ronda de 9-bajo par 63 y ganó una exención para competir en el Mexico Open at Vidanta.



¡Felicidades Armando! pic.twitter.com/1azI4MoMhP — Mexico Open at Vidanta (@MexicoOpenGolf) February 22, 2022

Top 10 del Clasificatorio

1. Armando Favela (MEX) -9

T2 Cristóbal del Solar (CHI) -7

T2 Isidro Benítez (MEX) -7

T4 Rodolfo Cazaubón (MEX) -6

T4 Ricardo Celia (COL) -6

T6 José Narro (MEX) -5

T6 Aarón Terrazas (MEX) -5

T8 Juan Carlos Benítez (MEX) -4

T8 Tommy Cocha (ARG) -4