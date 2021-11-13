María Fassi y Gaby López no se alejan de los primeros puestos

Las golfistas mexicanas María Fassi y Gaby López se mantienen en el top 15 del Pelican Women’s Championship después de dos rondas disputadas.

Este viernes, Fassi logró terminar con cinco golpes bajo par y un acumulado de -8, lo que le sirvió para escalar a la décima posición, en donde se encuentra empatada con otras cuatro golfistas. Todas ellas están a solo tres golpes de la líder estadounidense Lexi Thompson (-11).

Quien se ubica a un solo golpe de María, pero en el puesto número 15, es Gaby López. La abanderada de la delegación mexicana en los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 finalizó hoy con una tarjeta de tres golpes bajo par, producto de un recorrido con seis birdies y tres bogeys.

Será este sábado cuando las mexicanas busquen recortar distancias en el tablero durante la tercera ronda del evento que se lleva a cabo en Florida. La salida de María está programada para las 9:30 AM, tiempo del centro de México, mientras que la de Gaby será 10 minutos antes.

Houston Open

En actividad del Houston Open, torneo del PGA TOUR que tiene como vigente campeón al mexicano Carlos Ortiz, quien no podrá defender su título por una lesión en el hombro izquierdo, Rodolfo Cazaubón, único representante nacional luego de conseguir su lugar mediante el “Monday Qualifier” no tuvo un buen día hoy y cayó hasta el puesto 128 después de siete bogeys que le hicieron firmar una tarjeta de +7 para un acumulado de +9.

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A diferencia de Cazaubón, varios golfistas no pudieron terminar su ronda debido a la falta de visibilidad. Hasta el momento el estadounidense Martin Trainer marcha como líder con un total de 10 golpes bajo par. El venezolano Jhonattan Vegas es el latinoamericano mejor ubicado al situarse en el lugar 14 con cuatro golpes bajo par.

